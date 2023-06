Troppi falsi allarmi da Emergency SOS su Android: miglioramenti in arrivo

Con l'arrivo di Android 12, Goolge ha introdotto sul celebre sistema operativo mobile una funzione in grado di chiamare i servizi di soccorso in caso di emergenza, ma il sistema sembra non funzionare a dovere. Nelle ultime settimane infatti sono aumentati a dismisura i falsi allarmi lanciati da questa funzione, tanto che le autorità hanno dovuto emettere un comunicato per esortare Google a migliorare e la risposta non si è fatta attendere.

Troppi falsi allarmi: Google migliorerà Emergency SOS su Android

Emergency SOS è una funzione di Android (disponibile sulle versioni 12 e 13) che consente di chiamare rapidamente i soccorsi in caso di emergenza dopo cinque tap consecutivi sul pulsante di accensione. Dopo un breve countdown che offre la possibilità di annullare la chiamata, vengono allertati automaticamente i soccorsi. Nelle ultime settimane, però, un aggiornamento potrebbe aver attivato più volte, per sbaglio, questa funzione, causando disagi alle autorità.

Come riportato dalla BBC, in Scozia i servizi di soccorso hanno registrato un volume di chiamate da record: circa 999 nel giro di poche ore. Secondo il National Police Chiefs Council il problema sarebbe relativo ad un nuovo aggiornamento per gli smartphone Android che avrebbe generato diversi falsi allarmi.

La risposta di Google non si è fatta attendere: un portavoce infatti ha dichiarato che nel breve periodo arriverà un aggiornamento per questa funzione di Android che andrà a migliorare sensibilmente l'attivazione di SOS Emergency. “Per aiutare i produttori a prevenire le chiamate d'emergenza non intenzionali sui loro dispositivi, Android metterà a disposizione risorse e guide aggiuntive. Vi anticipiamo che i produttori forniranno l'aggiornamento per questo problema in tempi brevi. Gli utenti che continuano ad avere problemi con Emergency SOS dovrebbero considerare l'idea di disattivarlo per i prossimi giorni” ha dichiarato Big G.

