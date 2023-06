Recensione Rogbid Mille: lunga AUTONOMIA con qualche RINUNCIA

In queste ultime settimane ci sono passati tra le mani smartwatch economici di ogni tipo: alcuni di questi, come lo Zeblaze Vibe 7 Pro, ad esempio, sono stati una vera e propria sorpresa quasi su tutti i fronti, altri hanno lasciato un po' più di amaro in bocca. Nell'ambito del nostro giro di selezione su Banggood abbiamo trovato questo Rogbid Mille, un prodotto che sulla carta si presenta bene e che potrebbe rivolgersi ad un discreto pubblico.

All'atto pratico, però, bisogna mettere in conto alcune limitazioni software che potrebbero rendere l'esperienza d'utilizzo poco ottimale. Vi racconto i suoi pro e i suoi contro nella recensione completa.

Recensione Rogbid Mille

Design e Display

Se lo Zeblaze Vibe 7 Pro si presentava come un prodotto completo sotto ogni fronte, a partire da quello estetico, questo Rogbid Mille con il suo design tende già a non essere adatto a tutti. Partiamo dalla sua forma un po' particolare, si tratta di una sorta di ottagono irregolare realizzato in metallo e ABS e con delle finiture abbastanza particolari sulla cornice superiore, delle stelline che sembrano imitare la trama di una vite torx, ma in realtà sono soltanto incise sulla scocca.

Tralasciato questo particolare, il Rogbid Mille si presenta come uno smartwatch rugged dal vetro curvo, in grado di attutire colpi e urti di ogni tipo; come da tradizione non mancano le certificazioni MIL-STD-810 e IP69K, oltre ad una resistenza alle immersioni fino a 5ATM, proprio a certificare tutte le sue buone intenzioni. Tutto sommato lo smartwatch è costruito bene, ha 3 pulsanti in plastica sul lato destro e uno speaker per le chiamate, invece, sul lato sinistro. Sulla parte inferiore c'è sempre la solita sensoristica per il monitoraggio sportivo oltre che il connettore proprietario per la ricarica.

Dunque, per quanto il design possa essere abbastanza inusuale e decisamente non per tutti, il Rogbid Mille è ben assemblato e costruito. Il cinturino ha l'aggancio rapido ed è sostituibile con altri modelli, è in gomma e non mi ha entusiasmato tantissimo per qualità, tant'è che nel mio solito “test casalingo” a contatto con i miei peli delle braccia, è risultato sicuramente bocciato vistro l'atrito che crea con la pelle.

Poi c'è il display: peccato, quando si parte già da un display di scarsa qualità un po' tutta l'esperienza d'utilizzo viene influenzata negativamente, ed è questo il caso. Si parla di un piccolo schermo, con vetro curvo come vi anticipavo, da 1.91″ pollici con risoluzione 320 x 385 pixel; purtroppo, vista la natura dello schermo utilizzato che è un TFT, va da sè che la risoluzione sia molto bassa e la retroilluminazione altrettanto. Rimangono visibili i contenuti sotto la luce del sole, ma anche un occhio poco attento si renderebbe conto della scarsa definizione delle immagini.

Prestazioni, monitoraggio e software

Il SoC qui presente è un Realtek RTL8763EW, vecchia conoscenza già vista su prodotti di questa fascia di prezzo; non si tratta di un hardware in grado di far girare applicativi diversi da quelli previsti di fabbrica dal produttore, ma d'altronde quelle sono specifiche per prodotti dal costo di almeno 250 euro o più.

Rogbid Mille, inoltre, non prevede la possibilità di copiare file musicali all'interno della piccola memoria di storage; il suo funzionamento, dunque, non può essere slegato dallo smartphone. A proposito di smartphone è compatibile sia con iPhone che con Android, senza differenze di funzionamento tra le due piattaforme.

In entrambi i casi si possono ricevere le notifiche delle principali applicazioni (Whatsapp, Telegram, e via discorrendo) ma non c'è alcuna possibilità di risposta; le emoji, inoltre, non vengono visualizzate e sono sostituite nelle notifiche da degli anonimi “?”. Per quanto riguarda le chiamate lo smartwatch offre la possibilità di rispondere direttamente alle chiamate con annessa voce riprodotta sul suo speaker; una cosa piuttosto fastidiosa che ho riscontrato durante l'utilizzo con il mio iPhone è relativa alle impostazioni del bluetooth, perchè lo smartphone riconosce l'orologio come uno speaker esterno e quindi quando lo avete collegato tramite Bluetooth l'iPhone darà sempre la priorità alla riproduzione di qualsiasi audio sullo speaker del Rogbid anzichè su quello dell'orologio.

No, non è un problema di iPhone quanto più un problema di driver e interfaccia: il software proprietario del Rogbid Mille, probabilmente, non comunica all'iPhone che effettivamente si tratta di uno smartwatch, e dunque si creano delle “incomprensioni” tra i due software, per farvela estremamente semplice.

A tal proposito io l'ho collegato con iPhone, ma l'applicazione DaFit è disponibile anche sul Play Store di Android; quest'app non è proprietaria in quanto l'ho già usata in passato con altri prodotti. E' abbastanza completa e fornisce le solite indicazioni relative i vari monitoraggi che lo smartwatch supporta. Come sempre c'è una grandissima pecca in queste applicazioni e, più in generale, nei software proprietari di questa tipologia di device: le lingue. L'italiano in questo caso c'è, ma forse sarebbe stato meglio se si fossero limitati alla sola lingua inglese viste le traduzioni estremamente fuorvianti. Monitoraggio del sonno, per intenderci, viene tradotto con “sospensione”.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle attività, invece, come al solito ci sono circa un centinaio di attività sportive controllabili; le più affidabili sono le solite, quindi la camminata o la corsa, mentre le altre lasciano un po' il tempo che trovano. Manca il GPS, quindi sappiate che il monitoraggio della corsa sarà soltanto parziale e non completo con un salvataggio anche del percorso fatto. Sono presenti, invece, i sensori per il monitoraggio del battito cardiaco, anche continuato, oppure quelli della pressione arteriosa, ma anche i livelli di ossigeno nel sangue o dello stress.

Autonomia

Sicuramente tra i punti di forza figura, invece, la durata della batteria: si tratta di un'unità da 520 mAh che garantisce fino a circa 12 giorni di utilizzo reale con smartwatch sempre collegato tramite bluetooth allo smartphone e fino a oltre un mese se utilizzato slegato dallo smartphone per la semplice visualizzazione dell'ora e il conteggio dei passi.

La ricarica, che avviene tramite cavetto proprietario, impiega circa 1 ora e mezza per completarsi da 0 a 100%.

Prezzo e Considerazioni

Il Rogbid Mille tramite il coupon attualmente attivo è acquistabile a circa 25 euro sul sito di Banggood; certamente si tratta di una cifra assolutamente entry level, ma con tutta franchezza vi consiglierei di spendere qualche decina di euro in più per portarvi a casa un prodotto più concreto.

Zeblaze Vibe 7 Pro, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, è l'esempio perfetto di smartwatch interessante con una spesa di circa 35€, pochi euro in più di questo modello che invece pecca per un design non eccezionale, un software piuttosto grossolano ed un display poco risoluto. Bene, invece, soltanto la batteria.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le