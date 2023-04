Apple rilascia iOS 16.4.1: aggiornate subito per correggere gli errori e non essere hackerati

In un insolito rilascio di venerdì sera, Apple ha pubblicato in fretta e furia l'aggiornamento iOS 16.4.1 per correggere alcuni problemi che in settimana hanno afflitto gli utenti di iPhone in seguito al quarto update del nuovo sistema operativo. Negli ultimi giorni, infatti, sono state scoperte due nuove falle nella sicurezza, mentre gli utenti di tutto il mondo non sono riusciti ad utilizzare correttamente l'app Meteo.

iOS 16.4.1: correzioni per Siri, Emoji e maggiore sicurezza

Da qualche ora è disponibile iOS 16.4.1 con il numero di build 20E252 per tutti gli iPhone compatibili (dal modello 8 a salire). Questo nuovo aggiornamento si occupa principalmente di chiudere due importanti falle nella sicurezza che avrebbero consentito ai malintenzionati di prendere il controllo dello smartphone tramite l'iniezione di codice malevolo. Novità anche per quanto riguarda la selezione del colore della pelle per le emoji e le risposte di Siri, mentre sembrano essere stati risolti finalmente i problemi con l'app Meteo che hanno flagellato gli utenti in questa settimana (nonostante non se ne faccia menzione nel changelog ufficiale).

“Questo aggiornamento fornisce importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per iPhone” si legge nel comunicato, mentre quelle che trovate qui sotto sono le patch notes ufficiali pubblicate da Apple. Le falle nella sicurezza, invece, corrette con questo aggiornamento riguardano gli elementi IOSurfaceAccelerator (CVE-2023-28206) e WebKit (CVE-2023-28205).

Non venivano mostrate le varianti delle carnagioni per le emoji delle mani che spingono.

In alcuni casi, Siri non rispondeva.

Per installare il nuovo aggiornamento non dovrete far altro che recarvi nell'app Impostazioni e scegliere “Generali > Aggiornamento software” per essere immediatamente notificati della disponibilità nel nuovo update.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il