WhatsApp: in arrivo una nuova funzione per le chiamate più fastidiose

Lo sviluppo di WhatsApp negli ultimi mesi si è dimostrato veramente molto attivo, con nuove funzioni introdotte nelle versioni beta su base quasi giornaliera. Oggi è il turno di una nuova funzione che aiuterà gli utenti ad eliminare le fastidiose chiamate spam introducendo un nuovo blocco automatico.

Le chiamate WhatsApp da numeri sconosciuti potranno essere silenziate automaticamente

Con l'aumentare della popolarità delle community su WhatsApp, sorge un problema relativo alla privacy: partecipando a questo tipo di gruppi si può essere contattati da chiunque appartenga alla stessa community, anche se assolutamente sconosciuto. Proprio per questo, Meta sta lavorando ad una nuova funzione per silenziare automaticamente le chiamate provenienti da contatti sconosciuti.

Il telefono, quindi, non squillerà, ma la chiamata sarà registrata comunque nella lista e nelle notifiche in modo da permettere comunque di sapere chi ha provato a contattarci. Non sappiamo quando questa nuova funzione sarà disponibile per tutti, ma questa potrebbe essere una priorità per il team di sviluppo e quindi arrivare in versione stabile tra non molto.

Proprio di recente, WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento che permette di creare gli sticker direttamente dalla galleria del telefono.

