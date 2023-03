Recensione TRONSMART Halo 100: lo speaker da PROVARE per animare le tue FESTE

Onestamente erano diversi anni che non sentivo parlare di Tronsmart, o quantomeno era da parecchio tempo che non mi capitava tra le mani uno dei loro prodotti; l'azienda esiste in Cina da svariati anni, e ultimamente pare si sia specializzata nell'ambito dei prodotti multimediale, nella fattispecie cuffie bluetooth e speaker portatili, anche questi principalmente Bluetooth.

L'azienda ci ha mandato da provare uno dei suoi ultimi modelli di punta, l'Halo 100 che si distingue per una caratteristica che potrebbe far impazzire alcuni, ma forse non tutti: dei led RGB sul frontale, tanto tamarri quanto adatti ad un ambiente festoso, ovvero l'habitat naturale per cui questo prodotto è stato pensato.

Recensione Tronsmart Halo 100

Design e qualità costruttiva

Come vi anticipavo poco fa questo prodotto nasce per essere utilizzato principalmente in esterna e ciò è testimoniato dalla certificazione IPX6 che lo caratterizza; ciò vuol dire, per chi non lo sapesse, che è resistente agli schizzi d'acqua ma certamente non è garantito il suo funzionamento se lo immergiamo sott'acqua, habitat per cui non è pensato.

Il Tronsmart Halo 100 è realizzato interamente in plastica con la griglietta frontale in alluminio verniciato di nero: è grande 28.7 x 20 x 15cm ed è pesante circa 2.7kg, valori estremamente favorevoli per gli spostamenti, soprattutto se considerate anche la presenza di una pratica impugnatura in ecopelle sulla parte superiore che vi faciliterà il trasporto. Sempre sulla parte superiore l'azienda ha inserito il pacchetto tasti che permette di interagire con lo speaker: questi sono protetti da una parte in gomma con un bel feedback al tocco, sono 8 tasti di cui tre per il controllo della musica, uno per l'accensione, uno per il controllo e lo switch tra le varie modalità RGB e poi altri per regolarsi tra le varie modalità d'utilizzo.

Sempre ben protette dall'acqua ci sono le varie porte di cui il Tronsmart Halo 100 è dotato: sulla parte inferiore sul retro l'azienda ha inserito una porta USB-A da utilizzare come sorgente musicale insieme ad un ingresso AUX e uno slot MicroSD. C'è, poi, anche una porta USB-C utile a ricaricare la batteria, peccato soltanto che l'azienda non abbia integrato una tecnologia di ricarica più efficiente e si sia fermata a soli 5V/2A, potenza piuttosto ridotta che implica dei tempi di ricarica di oltre 5 ore.

Non saranno passati di certo inosservati i led RGB che contraddistinguono l'intero speaker di Tronsmart; diciamo pure che questa è una peculiarità che il brand inserisce sulla quasi totalità dei suoi speaker portatili e questo Halo 100 non poteva che essere incluso. Abbiamo a disposizione un tasto che ci fa muovere tra le varie combinazioni di colore che, all'occorrenza, possono essere anche animate a ritmo di musica. Molto comodo, poi, è il fatto che nel led RGB presente nel woofer inferiore l'animazione cromatica ci faccia capire il livello del volume a seconda del riempimento del cerchio stesso.

Connettività

Il bello degli speaker di questo tipo è l'estrema versatilità sul fronte connettività: non a caso il Tronsmart Halo 100 è utilizzabile in primis tramite Bluetooth 5.3 e AUX, ma anche tramite porta USB con file in formato MP3, e ingresso MicroSD per tenere tutto in meno spazio ancora. Per la prima volta straordinariamente con uno speaker bluetooth non ho riscontrato problemi di latenza, per cui se state pensando di utilizzarlo magari per vedere un film all'aperto collegato ad un proiettore o ad un televisore, l'audio sarà in tempo reale e perfettamente in sync con il video.

Lo speaker, inoltre, poichè è dotato di un microfono interno supporta tutti i principali assistenti vocali in circolazione tra cui Siri, Google Assistant, Alexa e via discorrendo, logicamente quando collegato ad una sorgente che lo supporta, come ad esempio uno smartphone.

Qualità del suono e app su smartphone

La parte più concreta ed interessante è senza dubbio quella interna: il Tronsmart Halo 100 è dotato di quattro speaker al suo interno, suddivisi in 1 Woofer da 60W, due Mid-Tweeters e un Tweeter per la riproduzione delle frequenze alte. Purtroppo manca un Bass Reflex che, certamente, avrebbe contribuito a rendere le frequenze basse un po' più rotonde e corpose, cosa che forse manca nella riproduzione sonora.

Al di là delle finezze da amanti degli impianti Hi-Fi, ho provato lo speaker bluetooth di Tronsmart in modo più approfondito in diversi scenari; sono logicamente partito dalla mia stanza, vicino al PC, e mi sono iniziato a divertire un po' con volumi più moderati, per capire di che pasta fosse fatto questo Halo 100. L'ho portato poi all'aperto e ho alzato il volume al massimo della sua portata: ho fatto diversi test, e quelli che maggiormente mi hanno soddisfatto sono quelli con musica “old-style”, roba del calibro di Pink Floid, Police e Supertramp. Sfruttando l'equalizzatore del Macbook sono riuscito a tirare fuori il massimo da questo speaker, molto più di quello che mi sarei francamente aspettato: il basso, è vero, manca un po' di rotondità ma le frequenze medie e alte, la voce e gli strumenti suonano tutti alla grande.

Nel caso vi collegaste semplicemente con lo smartphone, invece, tramite il DSP integrato nel pulsante “SoundPulse” riuscirete a migliorare di gran lunga le prestazioni dello speaker che, in alcuni contesti, potrebbe risultarvi un po' piatto, come la quasi totalità dei prodotti non “equalizzabili”. C'è da dire, onor del vero, che Tronsmart offre anche un'applicazione per smartphone iOS e Android nella quale troviamo alcuni preset predefiniti ed un semplice equalizzatore a cinque bande che, ok, migliora i risultati ma non può far miracoli. Nel caso, dunque, lo utilizziate con smartphone vi consiglio il DSP SoundPulse ottimizzato da Tronsmart, che fa bene il suo lavoro.



Per il resto l'app su smartphone vi consente di aggiornare il firmware in caso di necessità, di controllare i vari giochi di luce dei LED RGB, ma anche di modificare la sorgente di utilizzo; insomma, tutte funzionalità di cui si può fare a meno se considerate che tutto è fattibile tramite i tasti in alto sullo speaker.

Autonomia

Per quanto riguarda la batteria, ho da darvi sicuramente delle buone notizie: se prima vi raccontavo di come i tempi di ricarica siano piuttosto lunghi, d'altra parte però non dovrete preoccuparvi di una scarsa autonomia in quanto il Tronsmart Halo 100 riesce a garantire una durata della batteria di circa 18 ore, valori decisamente positivi e che vi permetteranno un uso prolungato lontano dalla presa di corrente.

Nel caso di necessità, qualora dovreste trovarvi con la batteria scarica, potrete utilizzare lo speaker direttamente collegato all'alimentazione tramite la porta USB-C.

Prezzo e considerazioni

A conti fatti per portarsi a casa uno speaker Tronsmart Halo 100 sono necessari circa 100 euro, una cifra onesta se si considera l'impeccabile aspetto costruttivo, il suono potente ideale anche per ambienti più grandi e la durata della batteria, definibile quasi estrema per certi versi. Tra le mancanze più importanti c'è senza dubbio quella di un alimentatore dedicato e, di conseguenza, i tempi di ricarica biblici e l'assenza del Bass Reflex per dei bassi un po' più rotondi. Per il resto, per un ascolto non “critico” ma per puro divertimento con amici è un prodotto sicuramente consigliabile.

