Saldi di primavera GeekMall: tante offerte su e-bike, vacuum cleaner e non solo!

Il mese di marzo significa primavera e ovviamente ogni occasione è quella giusta per risparmiare. Lo store GeekMall ha dato il via all'evento Super Saldi per celebrare l'arrivo della nuova stagione, con sconti per tutti i gusti, coupon generici (dedicati a varie categorie di prodotti), un gioco Lucky Draw e tantissime offerte sul meglio della tecnologia. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell'iniziativa e quali sono i modi migliori per risparmiare!

GeekMall, al via i super saldi di primavera: offerte, coupon e tante occasioni per risparmiare

L'evento dei Super Saldi di primavera è diviso in varie fasi: la prima dura fino al 26 marzo e vede come protagonisti ben cinque coupon generici da utilizzate, una valanga di offerte e il già citato giochini di pesca.

Per quanto riguarda il mini evento Lucky Draw, basta accedere alla pagina dell'evento, effettuare il login e cliccare sul tasto Spin per girare la ruota (e vincere un buono sconto o altri premi). È possibile partecipare una volta al giorno ma ci sono delle attività che offrono dei tentativi bonus:

1 tentativo aggiuntivo con l'iscrizione alla newsletter di GeekMall

1 tentativo aggiuntivo condividendo la pagina del mini gioco

3 tentativi aggiuntivi effettuando un ordine

Le occasioni dei Saldi GeekMall continuano con i nuovi coupon generici: questi permettono di ricevere uno sconto del 4% su varie categorie di prodotti e sono validi anche su quelli già in offerta.

Coupon 617PVC2P – 4% di sconto su Mobilità elettrica

– 4% di sconto su Mobilità elettrica Coupon 9NTN3P7U – 4% di sconto su Pulizia casa

– 4% di sconto su Pulizia casa Coupon E492JRMH – 4% di sconto su Power Station portatili

– 4% di sconto su Power Station portatili Coupon 8QZ4P4EL – 4% di sconto su Stampanti e scanner 3D

– 4% di sconto su Stampanti e scanner 3D Coupon IMZGNMY5 – 4% di sconto su Incisori laser

Di seguito trovi la pagina principale dell'evento: se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti nell'articolo) prova a disattivare AdBlock.

Com'è facile intuire, le offerte tech dello store riguardano tanti prodotti differenti: abbiamo vacuum cleaner (per chi cerca una soluzione conveniente per le pulizie di primavera), monopattini elettrici, power station (utili come supporto per le prime gite fuori porta), e-bike e tanto altro ancora. Eccovi una selezione delle migliori occasioni che trovate su GeekMall in occasione dei saldi di marzo!

Contenuto realizzato in collaborazione con GeekMall.

