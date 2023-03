I migliori smartwatch KUMI da avere, con sconti oltre il 50%!

Il brand KUMI è un marchio che conosciamo bene, specializzato in indossabili ed accessori. Solitamente abbiamo che a che fare con smartwatch stilosi (dal look adatto ad ogni occasioni), ricchi di funzioni e dal prezzo super: andiamo a scoprire quali sono i migliori prodotti da acquistare ora grazie alle offerte di AliExpress. KUMI GT6 Pro è disponibile con uno sconto del 50% ed è in buona compagnia!

KUMI GT6 Pro e KU6 sono i migliori prodotti del brand grazie a queste offerte: ecco come fare per risparmiare

Al momento ci sono due soluzioni dal rapporto qualità/prezzo eccellente ed è impossibile non cominciare la nostra panoramica con il già citato KUMI GT6 Pro. Fresco di lancio, il nuovo smartwatch del brand debutta con uno stile accattivante e giovanile, grazie all'ampio schermo AMOLED HD da 1,3″ e all'elegantissimo cinturino.

Si tratta di un vero e proprio gioiellino ed arriva con dei quadranti caratterizzati da effetti luminosi colorati (otto, in totale): impossibile bassare inosservati! Il dispositivo è dotato di un corpo IP68 (quindi con la massima resistenza all'acqua) ed presente l'NFC, ma solo per interagire con porte ed altri prodotti di questo tipo.

KUMI GT 6 Pro integra speaker e microfono e può essere utilizzato per le chiamate Bluetooth. Non mancano tante funzioni dedicate alla salute e al fitness come il monitoraggio dell'attività cardiaca, della pressione sanguigna e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), il controllo del sonno e fino a 20 modalità sportive. Presenti all'appello anche i controlli per la musica e per la fotocamera dello smartphone, la sveglia e tanto altro ancora.

Il nuovo KUMI GT6 Pro è disponibile all'acquisto su AliExpress, attualmente in sconto a metà prezzo: solo 65,79€ con tanto di spedizione gratis!

Un'altra soluzione accessibile e ricca di funzioni è KUMI KU6: in questo caso cambiamo stile con uno smartwatch caratterizzato da un display squadrato, un pannello HD da 1,91″ protetto da un vetro con curvatura 2.5D. Si tratta di un indossabile che strizza l'occhio agli utenti sempre attivi e appassionati di fitness, grazie alla presenza di ben 112 modalità sportive.

Ovviamente non mancano il monitoraggio dell'attività cardiaca, della pressione e dei valori SpO2, così come il supporto alle chiamate Bluetooth (BT 5.2). Completano il quadro l'impermeabilità di tipo IP68 e l'NFC per le serrature smart.

KUMI KU6 scende di prezzo su AliExpress: l'indossabile è in sconto a soli 34,65€!

Insomma, i due smartwatch KUMI che abbiamo visto sono due soluzioni dal look differente ma con alcune caratteristiche comuni. Non resta che scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze: grazie alle offerte su AliExpress entrambi vengono proposti a delle cifre super e ovviamente con spedizione gratis.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il