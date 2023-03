Huawei P60 Pro potrebbe arrivare in 4 nuovi colori, e sono tutti fantastici

Mancano pochi giorni al debutto dei nuovi smartphone Huawei della serie P60, e mentre c'è chi ha iniziato a fare il conto alla rovescia, c'è chi ha deciso di stuzzicare la nostra curiosità pubblicando una nuova serie di immagini render che mostrano il modello Pro in quattro nuove splendide tonalità.

Nelle settimane precedenti sono stati già pubblicati dei render di Huawei P60, che ne mostravano il design e le presunte colorazioni disponibili. Secondo le indiscrezioni, sarebbero ben sei: nero, rosa, bianco, grigio, azzurro e arancione. Le immagini pubblicate di recente mostrerebbero invece le tonalità di Huawei P60 Pro, molto più vibranti rispetto quelle emerse precedentemente.

Queste sarebbero Emerald Green, Rococo White, Feather Purple, and Feather Black, delle colorazioni belle audaci che contrasteranno con l'anello metallico del modulo fotocamera. Ovviamente, è bene tenere presente che queste sono delle mere indiscrezioni, e per quanto questi render possano sembrare materiale ufficiale, di fatto non lo sono e non è detto che Huawei possa lanciare il suo P60 Pro in queste tonalità.

Dall'altra parte, è anche vero che generalmente Huawei non ha mai lanciato colorazioni così vivaci, per cui resta da vedere se lo farà con questa nuova serie di smartphone.

