Prenditi cura delle tue unghie con questo gadget Xiaomi YouPin

Ritorniamo a parlare di prodotti collegati alla casa cinese con l'ennesimo gadget irrinunciabile, ovviamente a prezzo stracciato. Si tratta del tagliaunghie elettrico Seemagic, lanciato su Xiaomi YouPin e disponibile anche su AliExpress, ovviamente in offerta lampo e con spedizione gratis.

Xiaomi YouPin: il tagliaunghie elettrico Seemagic torna in sconto a prezzo super

Piccolo e compatto (64 x 64 x 32 mm per un peso di 90 grammi), il nuovo dispositivo per la cura della persona di Xiaomi è l'accessorio perfetto avere unghia curate senza dover ricorrere a fastidiose forbicine o tronchesine. Il tagliaunghie elettrico Seemagic da Xiaomi YouPin integra una lama posizionata in sicurezza ed un vano da svuotare una volta terminata l'operazione.

La batteria è un'unità da 600 mAh ricaricabile tramite Type-C, in grado di restituire fino a 3 ore di autonomia. Inoltre a rendere il tutto ancora più pratico troviamo una luce LED posizionata nell'area del taglio, in modo da avere sempre la massima visibilità.

Il tagliaunghie elettrico Seemagic da Xiaomi YouPin è stato lanciato sulla piattaforma di crowdfunding del brand ma è disponibile anche per noi occidentali su AliExpress, a prezzo scontato.

