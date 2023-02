GOGOBEST GF750 è la bici elettrica dallo stile retrò: ricevi 100€ di sconto con coupon!

La mobilità green continua a fare passi da gigante, con modelli sempre più performanti e sicuri, adatti ad affrontare qualsiasi tipo di strada ma pensati per attraversare la città in tutta comodità. Se siete amanti dello stile retrò ma non volete rinunciare ad una bici elettrica dalle capacità top, allora GOGOBEST GF750 è la Fat Bike che fa al caso vostro: robusta, solida, potente ed affidabile, ora disponibile con uno sconto di 100€ grazie ad un nuovo Coupon!

GOGOBEST GF750: risparmi 100€ grazie a questo nuovo codice sconto

Lo stile di GOGOBEST GF750 è decisamente retrò, con un design che arriva dal passato ed una comoda seduta, non manca un pratico portapacchi. Nonostante si respiri un'atmosfera retrò, ovviamente parliamo di una bici elettrica con tutti i crismi: si tratta di un modello Fat, con pneumatici da 20 x 4″ antiscivolo e antivibrazioni, perfetto per affrontare anche le strade più impervie.

L'e-Bike guarda alla città ma senza disdegnare gite fuori porta: il potente motore da 2000W offre prestazioni top (la velocità, per ovvi motivi, è di 25 Km/h) ed è possibile sfidare salite con inclinazione fino a 45°. La batteria è un'unità da 48V 17,5 Ah, per un'autonomia fino a 80 Km.

Abbiamo poi un cambio Shimano a 7 velocità, sospensioni a molla anteriori (per aumentare la resistenza agli urti e migliorare la guida), freni a disco meccanici ed un'utilissima porta USB per ricaricare il telefono o il tablet durante il viaggio.

La bici elettrica GOGOBEST GF750 è disponibile nello store ufficiale del brand in offerta con codice sconto; l'e-bike viene proposta a metà prezzo per i saldi invernali, insieme ad un ribasso di altri 100€ grazie al nuovo coupon. Presente all'appello la spedizione gratis, ovviamente dai magazzini europei dello store. Un'occasione imperdibile per chi cerca una Fat Bike premium senza compromessi!

