Le analisi delle urine si fanno a casa con Withings U-Scan

Tanta domotica al CES 2023, anche con prodotti decisamente particolari come nel caso di questo nuovo Withings U-Scan. Acquistata da Nokia nel 2016, la compagnia nata in Francia si è fatta conoscere negli anni grazie alla creazione di numerosi gadget per l'ambito salutistico. Smartwatch, termometri, bilance e quant'altro, fra cui questa novità che punta a semplificare la vita a tutti coloro che vogliono tenere traccia della propria salute.

Withings presenta al CES 2023 il primo dispositivo casalingo per l'analisi delle urine

Il funzionamento di Withings U-Scan è piuttosto semplice: basta porlo all'interno del water, come fosse un profumatore, e in questo modo la sensoristica interna sarà in grado di analizzare il flusso d'urina che lo percorre. I circa 3.000 metaboliti all'interno della pipì, specifica Withings, possono offrire una panoramica su alcuni parametri della salute, permettendo alle persone di effettuarne le relative misurazioni molteplici volte. Ogni cartuccia interna ha una durata di tre mesi e al suo interno sono presenti i biomarcatori necessari per testare tramite app dedicata nutrizione e idratazione, con consigli utili sull'alimentazione, ma anche l'andamento ormonale del ciclo femminile (fra cui l'ovulazione).

Il CEO della compagnia ha specificato che l'utilizzo di Withings U-Scan è pensato anche in collaborazione con ospedali, come nel caso di quello Georges Pompidou di Parigi. “L'urina contiene tonnellate di informazioni sulla salute quotidiana e, a differenza degli esami del sangue, l’analisi è una procedura non invasiva. Gli adulti sani urinano più o meno sette volte al giorno: perché non approfittare di qualcosa che stai già facendo?“. La collaborazione con gli istituti sanitari permetterà a Withings di ampliarne le funzionalità, per esempio per la rilevazione del tumore a vescica e ovaie. Un dispositivo così particolare ha prevedibilmente un prezzo non propriamente accessibile: 499,95€ e sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2023.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il