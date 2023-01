WhatsApp: arriva il drag-and-drop per la condivisione di file e la ricerca per data

WhatsApp ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento ed introdotto delle nuove funzionalità molto utili. Da un lato, una nuova modalità di ricerca di un determinato messaggio all'interno delle chat, e dall'altro un nuovo sistema di condivisione di file e immagini. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Le novità del nuovo aggiornamento di WhatsApp

In che modo possiamo trovare un messaggio specifico su WhatsApp? Abbiamo diverse alternative. Anzitutto, possiamo effettuare una ricerca per parole chiave o frasi direttamente all'interno della chat che ci interessa. Per fare ciò, apriamo la chat in cui siamo sicuri si trovi il messaggio, clicchiamo sull'icona di ricerca nella parte superiore dello schermo e digitiamo le parole chiave o le frasi che vogliamo cercare. WhatsApp ci mostrerà tutti i messaggi che corrispondono ai criteri di ricerca.

In alternativa, possiamo utilizzare la funzione “cerca” di WhatsApp per filtrare i messaggi per contatto, ed una volta trovato il messaggio anche filtrare per media, link, audio e altro. A queste opzioni, WhatsApp ne ha appena aggiunta un'altra. La possibilità di cercare un determinato messaggio per data all'interno delle chat. Per farlo, basterà cliccare sulla voce Cerca dalle info del contatto o del gruppo e poi selezionare l'icona del calendario per attivare il selettore della data.

Al momento, tuttavia, pare che l'aggiornamento sia stato rilasciato solamente per i dispositivi iOS e non è ancora chiaro quando verrà reso disponibile anche per gli utenti Android. Vi terremo aggiornati.

Ma non finisce qui! Su iPhone, infatti, è adesso anche possibile condividere immagini, video e documenti nelle chat di WhatsApp semplicemente trascinandoli da altre applicazioni, come Safari, Foto e File. Una funzionalità di certo molto utile.

Intanto, ricordiamo che il team di WhatsApp è al lavoro su una funzionalità molto importante, ovvero quella che renderà possibile inviare foto ed immagini in qualità originale. Per saperne di più, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato!

