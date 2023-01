WhatsApp: finalmente sarà possibile inviare foto nella loro qualità originale

Buone notizie! WhatsApp starebbe finalmente lavorando ad una nuova funzionalità che ci permetterà di inviare immagini nella loro qualità originale, senza costringerci a ricorrere ad altri servizi o ad accontentarci di foto sgranate e di qualità decisamente pessima.

Su WhatsApp è in arrivo una funzionalità che permette di inviare foto nella loro qualità originale

Inviare immagini nella loro qualità originale con WhatsApp, ad oggi, ancora non è possibile. Motivo per il quale spesso e volentieri, in questi casi, si preferisce ricorrere ad altre applicazioni. Telegram, ad esempio. Anche se solamente per quello tempo necessario a compiere una semplice operazione, molte persone preferiscono inviare foto su Telegram anziché perdere buona parte della qualità originale trasferendo file su WhatsApp.

In futuro (si spera presto) qualcosa cambierà: il team di Mark Zuckerberg starebbe infatti lavorando ad una funzionalità che permetterà di inviare foto su WhatsApp nella loro qualità originale. La novità è stata scoperta dai ragazzi di WABetaInfo all'interno della versione 2.23.2.11 di WhatsApp Beta per Android.

Al momento, chi vuole inviare un'immagine può scegliere tra tre diverse qualità di caricamento: auto, risparmio dati e migliore qualità. Ma anche scegliendo quest'ultima opzione, la migliore tra le altre, in realtà ci si ritrova ad aver inviato semplicemente una foto meno compressa del solito. La nuova funzionalità in via di sviluppo implementerà la nuova voce Foto HD, questa apparirà all'interno delle impostazioni quando si seleziona una immagine da inviare e permetterà, appunto, di inviarla nella sua qualità originale.

Ricordiamo che la funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non è ancora noto se e quando WhatsApp la renderà ufficiale per tutti. Restiamo in attesa di aggiornamenti!

