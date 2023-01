Recensione Kingroon KP3S Pro: non fatevi ingannare dalle dimensioni

Se si guardasse la Kingroon KP3S Pro senza fare troppa attenzione ai dettagli, la compattezza di questa stampante 3D FDM potrebbe trarre in inganno. Con un piatto di stampa di 200 x 200 millimetri, un design pulito e senza troppi fronzoli, ed un supporto per il filamento che è esterno alla struttura principale del dispositivo, quella che potremmo definire la versione aggiornata della Titan Extruder agli occhi meno attenti potrebbe sembrare un modello entry level senza troppe pretese.

In realtà però, non è proprio così. Certo, il prezzo la rende perfetta anche per chi vuole iniziare ad approcciarsi al mondo della stampa 3D a filamento, ma le ottime guide lineari sui due assi, l'estrusore in titanio ed i motori silenziosissimi che sono in grado di continuare una stampa qualora dovesse (ad esempio) andare via la corrente, la rendono una delle stampanti 3D compatte più interessanti del mercato. Noi la stiamo provando da un po' e vogliamo raccontarvi la nostra esperienza.

Recensione Kingroon KP3S Pro: stampante 3D FDM a razionamento diretto compatta, precisa ed economica

Contenuto della confezione e assemblaggio

La confezione della Kingroon KP3S Pro include tutto il necessario per iniziare ad utilizzare immediatamente la stampante. La cosa bella di questo modello è che, anche per via della compattezza, non solo arriverà a casa in confezioni dall'ingombro ridotto, ma montarla sarà un'operazione molto più semplice di quella necessaria con la stragrande maggioranza delle altre stampanti 3D.

Kingroon KP3S Pro infatti, sarà consegnata (quasi) preassemblata: per collegare tutti gli elementi e mettere subito in funzione questa stampante 3D, saranno necessari circa 15 minuti e tutti, ma proprio tutti, potranno portare a termine l'operazione senza impazzire tra mille viti, rondelle e cavi.

Design e caratteristiche

Pardiamo subito dalle dimensioni, perché mai come nel caso della Kingroon KP3S Pro saranno un fattore che potrebbe influenzare la scelta di acquistarla o meno. Come già accennato stiamo parlando di una stampante 3D decisamente compatta, con un ingombro di 32x32x36 cm ed un peso netto piuttosto importante. È uno di quei modelli perfetti per chi, ad esempio, non ha molto spazio da dedicare a questi tipi di prodotti ma che, al contempo, non vuole rinunciare ad un piatto di stampa che (in proporzione) potrebbe essere addirittura considerato piuttosto ampio: il volume di stampa è infatti di 21x21x20 cm, il che vuol dire che con la Kingroon KP3S Pro si potranno stampare oggetti di dimensioni piuttosto generose.

Inoltre, nonostante le dimensioni compatte, è sufficientemente stabile e la struttura piuttosto rigida è in grado di supportare senza alcun problema le vibrazioni in fase di stampa. Buona l'idea di posizionare il supporto per il filamento in una struttura totalmente scollegata alla stampante 3D anche se, a dirla tutta, la plastica con cui è realizzato è piuttosto leggera anche se si tratta di una struttura che riesce a fare egregiamente il suo lavoro.

Sull'asse Z c'è poi un estrusore ad azionamento in titanio e con un rapporto di trasmissione pari a 3:1 che è in grado di gestire senza problemi diversi materiali FDM, come il PLA, oppure materiali flessibili come TPU e PETG e filamenti abrasivi e forti come ABS e nylon.

E proprio per puntare alla massima compattezza, sono rimasto piacevolmente sorpreso nello scoprire che la Kingroon KP3S Pro integra un alimentatore nella sua struttura, il che vuol dire che oltre alla stampante ed al supporto per il filamento, non ci saranno altri volumi sul piano di lavoro che potrebbero dar fastidio.

Lateralmente sono stati posizionati gli ingressi per il cavo USB e per il lettore delle microSD, e tutta la stampante viene gestita da un display touch da 2.4” con il quale si potranno impostare 8 lingue.

Buona la gestione dei cavi e il piatto di stampa è riscaldante , insomma, dal punto di vista costruttivo c'è poco da dire. La Kingroon KP3S Pro si basa su due concetti ben chiari, che riesce a seguire quasi perfettamente: compattezza e qualità dei materiali.

Tornando alle caratteristiche, come già accennato si tratta di un modello FDM che potrebbe sembrare piuttosto classico per la sua fascia di prezzo, ma che si contraddistingue non solo per il piatto riscaldato (una caratteristica non poi così ovvia a queste cifre), ma anche per l'estrusore che è realizzato in titanio, è da 0.4 millimetri ed ha un layer di circa 0.1 millimetri.

Sotto la scocca si nasconde una scheda madre a 32 bit, e i movimenti delle guide sono affidati a driver TMC2225, in effetti non molto diversi dai TMC 2208, che risultano sempre fluidi e molto silenziosi.

Infine una precisazione: assieme alla stampante viene inviato anche il kit di aggiornamento dell'asse y, che migliora sensibilmente la qualità di stampa e che è accompagnato da un tutorial per il montaggio che è possibile trovare direttamente nel canale YouTube del produttore.

Software e qualità di stampa

Kingroon KP3S Pro non ha un suo slicer, ma nella scheda microSD inclusa nella confezione è integrato Ultimaker Cura, un software gratuito piuttosto funzionale e semplice da utilizzare, disponibile sia per Windows che per macOS. Quindi, se ad esempio si volesse scaricare un modello 3D gratis da una delle tante piattaforme online, lo si dovrebbe prima processare con Cura, e poi salvare nella microSD.

Tramite Cura è possibile anche modificare lo spessore dello strato, la densità di riempimento (ed il relativo motivo), la temperatura e la velocità di stampa e molto altro ancora. E dopo aver impostato tutto correttamente, basterà cliccare l'icona in baso a destra e salvare il file sulla microSD cliccando su “Slice”. Ed il gioco è fatto.

In quanto a qualità di stampa c'è poco da dire: per quanto costa e per come è compatta, è decisamente buona. Dato il supporto piuttosto ampio a diverse tipologie di filamenti, con la Kingroon KP3S Pro non si avranno particolari limiti in fase di stampa.

Ciò che mi ha sorpreso poi è la precisione, decisamente sopra ogni aspettativa sia perché stiamo parlando di una stampante 3D FDM, sia per via delle sue dimensioni compatte. Da questo punto di vista Kingroon ha fatto davvero un ottimo lavoro: la stampa è quasi sempre coesa, senza alcun punto in cui si notano strati assottigliati.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita della Kingroon KP3S Pro è di 249,00 dollari ma, tramite il box in basso, la potrete acquistare in sconto a 189,00 dollari (ossia circa 173 euro al cambio attuale) grazie ad un coupon. E sì, anche se a primo acchito potrebbe sembrare una stampante 3D per principianti senza troppe pretese, in realtà nei nostri test ci ha sorpreso praticamente sotto tutti gli aspetti, soprattutto considerando che è un modello estremamente compatto ed economico.

È ottima per i principianti, ma sono convinto che anche gli utenti più esperti apprezzeranno questo modello per via della sua precisione e, perché no, della sua compattezza e silenziosità. L'assemblaggio, poi, è un gioco da ragazzi.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il