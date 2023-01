Honor Winter Sale: fino a 300€ di sconto su smartphone e notebook con i saldi tech!

Anche se le feste sono ormai concluse, questo non vuol dire che le occasioni per risparmiare sono terminate. Con il mese di gennaio sono arrivati anche i saldi invernali 2023, con tante offerte tech: lo store ufficiale Honor ha dato il via alla promozione Winter Sale, con tanti prodotti in sconto tra smartphone, notebook, indossabili ed accessori.

Honor Winter Sale: arrivano le offerte invernali dello store ufficiale HiHonor

Le offerte di HiHonor dureranno fino al prossimo 31 gennaio, ma ovviamente è bene dare un'occhiata fin da subito per non rischiare di rimanere a bocca asciutta. L'evento Honor Winter Sale permette di risparmiare sul meglio della tecnologia del brand cinese, a partire dall'ultimo Honor 70. Si tratta di uno smartphone elegantissimo, pensato per un pubblico di vlogger (grazie alle funzionalità video) e di appassionati che puntano a scatti e clip mozzafiato.

Si parte da 449.9€ per il modello da 8/128 GB e da 499.9€ per quello da 8/256 GB ma sono presenti vari bundle. Ad esempio è possibile acquistare il dispositivo da 128 GB in coppia con gli auricolari EarBuds 3 Pro a soli 518€.

Honor Magic 4 Pro scende a 799€ invece di 1.099€: uno sconto di ben 300€ per uno dei top di gamma più importanti del 2022. Equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 1, il flagship punta sia sulla forza bruta che sull'eleganza e lo stile, sempre con un occhio puntato al comparto fotografico.

E per chi non vuole restare mai a secco, Magic 4 Pro è dotato della doppia ricarica da 100W: la stessa super potenza sia via cavo che wireless.

Un altro grande prodotto dell'ecosistema del brand è Honor MagicBook 16, ora in sconto a 699.9€ (invece di 999.9€). Si tratta di un notebook con uno schermo ampio – da 16.1″ – in un corpo compatto e leggero, mosso dal processore AMD Ryzen serie 5000 supportato da 16 GB di RAM a doppio canale e 512 GB di storage SSD.

I saldi invernali tech di Honor continuano anche con le offerte dedicati agli indossabili, ai tablet e agli altri prodotti della compagnia. Per scoprire tutti i dispositivi in sconto per l'evento Winter Sale date un'occhia alla pagina dedicata.

