La modalità incognito di Google Chrome su Android adesso è ancora più sicura

Google ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il browser Chrome su Android, implementando un nuovo sistema di blocco e sblocco per la modalità incognito. Grazie a questa nuova misura di sicurezza, la navigazione rimarrà privata anche nel caso in cui qualcuno provi ad accedere al nostro smartphone.

Sblocco biometrico o con password per la nuova modalità incognito di Google Chrome

Questa nuova funzione per la versione mobile di Google Chrome era stata lanciata qualche tempo fa su iOS, ma da oggi è disponibile anche su tutti gli smartphone con sistema operativo Android. L'attivazione, tuttavia, è manuale e non automatica.

Per abilitare il blocco, bisognerà recarsi in “Impostazioni di Chrome > Privacy & Sicurezza” ed attivare l'opzione “Blocca le tab in incognito quando chiudi Chrome“. In questo modo, quando usciremo dall'app del browser con delle schede in incognito attive, per visualizzarle al nostro ritorno dovremo utilizzare la password di sistema, il PIN, oppure uno dei dati biometrici (scan facciale, impronta digitale).

L'aggiornamento è in fase di rollout e potreste non vedere subito la nuova funzione anche utilizzando l'ultima versione disponibile del browser. In questo caso, è possibile abilitare un flag per visualizzare immediatamente il nuovo blocco della modalità incognito. Inserendo questo indirizzo nella vostra barra di ricerca di Google Chrome su Android, potrete attivare immediatamente la funzione: “chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android”.

