Recensione Creality CR-Scan Lizard: scanner 3D economico, semplice e ricco di funzionalità

Il punto è questo: anche se si ha a disposizione la migliore stampante 3D in circolazione, la domanda che sicuramente ci si porrà almeno una volta è semplice, “ok, ma cosa ci stampo?”. Certo, chi è esperto del settore sicuramente sarà in grado di progettare da zero il proprio modello 3D, oppure scaricherà i tanti modelli disponibili su Thingverse. Ma se si volesse generare un modello 3D di un oggetto di cui si dispone per poi stamparlo o inserirlo in un rendering in particolare?

È proprio a chi ha queste necessità che si rivolge il Creality CR-Scan Lizard, un progetto nato su Kickstarter che, grazie alla sua tecnologia e all'intelligenza artificiale, promette di aprire le porte della scansione 3D anche a chi non vuole spendere cifre astronomiche.

Sulla carta Creality CR-Scan Lizard ha tutte le caratteristiche per diventare uno strumento indispensabile nei laboratori di qualsiasi amatore di stampa 3D, ma non solo: nella versione che abbiamo ricevuto in prova dispone anche di un piatto con il quale si potrà far girare l'oggetto da scansionare e fa tutto senza utilizzare la tecnologia laser, risultando anche molto più sicuro per gli occhi.

Lo abbiamo avuto in prova per qualche settimana e sì, è stata la nostra prima volta con uno scanner 3D. Ecco come è andata.

Recensione Creality CR-Scan Lizard: uno scanner per stampanti 3D economico ricco di potenzialità

Unboxing

La versione del Creality CR-Scan Lizard che abbiamo ricevuto in prova è il pacchetto Premium, che include una base rotante per effettuare le scansioni alimentata tramite USB, un treppiedi e tutti i cavi necessari per il funzionamento del dispositivo che sono riposti in una comoda custodia imbottita.

Design e materiali

Con linee eleganti ed un peso di 370 grammi, il Creality CR-Scan Lizard non è di certo un prodotto che può passare inosservato. Inferiormente ha il tipico connettore da treppiedi, mentre anteriormente sono stati disposti tutti i sensori necessari per la scansione.

Dispone anche di una ventola che, bisogna dirlo, non è particolarmente silenziosa, ed integra dei LED che lampeggeranno in fase di scansione. Su uno dei lati sono presenti dei fori per il raffreddamento del dispositivo, ed i cavi vanno connessi lateralmente. Il dispositivo arriverà completamente assemblato, e per farlo funzionare bisognerà solo connettere i cavi al computer (no, purtroppo non è possibile utilizzarlo con un tablet, anche se sarebbe molto più comodo).

C'è anche un treppiedi, che è alto circa 25 centimetri, ed il piatto ruotante che si può utilizzare per eseguire le scansioni è a sua volta alimentato tramite USB: purtroppo però, non è controllato dal software e non dispone di alcun tasto di accensione e spegnimento, il che vuol dire che quando lo si connetterà all'alimentazione inizierà a girare all'infinito, o almeno fino al momento della disconnessione del cavo.

Software

Per effettuare le scansioni con il Creality CR-Scan Lizard sarà necessario installare CR Studio, un software disponibile sia per Windows che per macOS che, va detto, sembra progettato per essere utilizzato da persone già piuttosto esperte nel settore.

È un software che riesce però a gestire anche la scansione automatica degli oggetti, semplificando profondamente tutto il processo, con il quale però non nascondo di aver avuto qualche problemino relativo ad errori o a impostazioni non proprio precisissime, che non sono accompagnate da indicazioni molto chiare. Sia chiaro, si tratta ancora di una versione non definitiva, e sono convinto che l'azienda riuscirà a risolvere alcuni problemini relativi al software in modo da renderlo più user-friendly.

Tramite CR Studio, le scansioni possono essere salvate in STL e OBJ, il che vuol dire che si potranno stampare direttamente con una stampante 3D, oppure si potranno aprire con il proprio software di modellazione 3D preferito per applicare eventuali ritocchi o texture.

Modalità di funzionamento

Al primo avvio di CR studio, l'applicazione chiederà all'utente la modalità di funzionamento che si vuole utilizzare. Creality CR-Scan Lizard può essere utilizzato sia in maniera “fissa” (Table Scan), ossia sfruttando il treppiedi ed il piatto ruotante, che in modalità “a mano libera” (Easy Scan): in questo modo, non sarà necessario utilizzare nessun supporto, ma basterà impugnare in maniera verticale lo scanner 3D e accertarsi di riuscire a coprire tutti i lati dell'oggetto che si vuole scansionare.

Si può anche utilizzare una modalità ibrida, con la quale si sfrutterà il piatto ruotante impugnando però lo smartphone con la mano: è una modalità piuttosto comoda soprattutto per effettuare scansioni di oggetti troppo grandi per essere acquisiti con lo scanner fisso sul treppiedi, che io ho trovato particolarmente comoda soprattutto per catturare alcuni dettagli che potrebbero venire persi qualora l'angolazione dello scanner non fosse sufficientemente ampia.

Come fare una scansione 3D degli oggetti

A differenza degli altri scanner 3D, il Creality CR-Scan Lizard non richiede l'applicazione di alcun adesivo sui punti degli oggetti ed utilizza un algoritmo intelligente che praticamente non richiede alcuna preparazione. La sua precisione è di 0,05 millimetri (50 micron) ed utilizza un sistema IR per effettuare la scansione: questo vuol dire che non è importante l'illuminazione dell'ambiente in cui si andrà a lavorare ma, qualora fosse necessario, è anche possibile creare mappature dei colori degli oggetti utilizzando uno smartphone o una fotocamera e dando il compito al software di posizionare il colore sull'oggetto.

Ad ogni modo, dopo aver posizionato lo scanner sul treppiede a circa 30 cm dall'oggetto, è importante accertarsi che lo scanner sia rivolto verso il centro della piattaforma rotante (questo perché è in grado di “vedere” fino a 400mm dall'oggetto da scansionare”.

A questo punto in CR Studio bisognerà selezionare la modalità che si vuole utilizzare. La “Table Scan” (localizzazione e mappatura simultanee) è quella che fa al caso nostro, ma fate attenzione alle due voci poste alla sua destra: l'opzione “Geometry” va utilizzata per tutte le scansioni di oggetti tridimensionali, quella “Texture” invece serve per gli oggetti lisci come i dipinti.

A questo punto bisognerà impostare la dimensione dell'oggetto, che può essere impostata con le opzioni “Grande” o “Piccolo”, per poi impostare la luminosità: in sostanza, è un settaggio che varia da 1 a 4, dove 1 viene utilizzato per gli oggetti più chiari, 2 e 3 per quelli di tonalità media e 4 per gli oggetti neri.

C'è anche la possibilità di vedere in anteprima ciò che è rilevato dallo scanner: il mio consiglio è quello di utilizzarla sempre prima di effettuare una scansione, in modo tale da essere certi di aver impostato la giusta inquadratura e, nel caso fosse necessario, di correre ai ripari.

Prima di effettuare la scansione, è necessario farne una relativa al piatto sul quale è posizionato l'oggetto: per farlo bisognerà rimuoverlo e cliccare sul tasto “initial” e portare avanti la procedura per una ventina di secondi.

A questo punto è tutto pronto: tutto quello che bisognerà fare è riposizionare l'oggetto al centro del piatto ruotante, e premere il grande tasto blu per far iniziare la scansione. Lo scanner inizierà quindi a scattare una lunga serie di immagini, che si potranno vedere nella casella “conteggio scansioni” e al termine delle quali si disattiverà autonomamente.

In linea del tutto generale, per portare a termine una scansione 3D completa il Creality CR-Scan Lizard ha bisogno di elaborare circa 350 immagini. Un numero di certo non irrisorio, che però varia in base alle dimensioni dell'oggetto che si è deciso di scansionare.

La maggior parte degli oggetti richiede almeno due o tre passaggi per far si che vengano rilevati tutti i dettagli, e potrebbe essere necessario riposizionare l'oggetto in questione in modo che vengano catturati anche i dettagli delle superfici più alte.

Effettuate tutte le scansioni necessarie, che variano da oggetto a oggetto, e catturate tutte le angolazioni dell'oggetto, bisognerà cliccare sul tasto “Elabora” che darà il via all'allineamento automatico di tutte le immagini, vi darà la possibilità di eliminare le basi relative al piatto ruotante e genererà il file che si potrà poi stampare o modellare in 3D.

Ciò che mi ha particolarmente colpito è la possibilità di eseguire tutte le scansioni che si desiderano per un progetto. Si può riposizionare il treppiede, selezionare un nuovo livello di luce o persino la frequenza dei fotogrammi: tutte le scansioni vengono salvate nella cartella del progetto e si potranno esaminare, modificare o eliminare una ad una prima della creazione del file OBJ o STL.

Qualità delle scansioni 3D

Tutto sommato, devo dire che la qualità della scansione 3D paragonata alla semplicità di utilizzo dello scanner è particolarmente buona. Con gli oggetti che ho provato a scansionare, ho ottenuto modelli 3D piuttosto precisi nei dettagli, ma per ottenere risultati ottimali è molto importante acquisire una certa manualità con CR Studio, soprattutto per l'eliminazione dei pixel “morti” che spesso potrebbero essere rilevati, e per l'allineamento delle diverse scansioni.

Le scansioni sono abbastanza precise da poter essere utilizzate come modello in un software CAD anche se, va detto, il risultato che si otterrà non è proprio una copia perfetta dell'oggetto. Gli oggetti lucidi, di colore troppo chiaro o troppo scuro potrebbero essere più complessi da catturare, ma qui entra in gioco anche un lavoro di post-produzione che se fatto a dovere utilizzando un buon software di modellazione, porterebbe a risultati niente male.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo del Creality CR-Scan Lizard è di 712 dollari direttamente sul sito ufficiale del brand, ossia circa 676 euro con il cambio attuale. Ed anche se potrebbe sembrarvi un prodotto non proprio adatto a tutte le tasche, vi assicuro che si tratta di uno degli scanner 3D più economici del mercato, che si contraddistingue per il suo rapporto qualità/prezzo.

Il suo potenziale è davvero incredibile, la precisione è buona e la possibilità di poter essere utilizzato sia come stazione fissa che “a mano libera” apre le porte a tantissime possibilità. Quello su cui il brand dovrebbe lavorare maggiormente però è il software, che è ancora piuttosto acerbo, e data la modalità a mano libera sarebbe interessante che si pensasse anche ad una soluzione mobile, magari utilizzando un tablet al posto di un computer.





