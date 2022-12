Perché OPPO Reno 8 PRO ha la MIGLIORE fotocamera nella sua fascia di prezzo

OPPO Reno 8 Pro è, forse, uno dei dispositivi più interessanti nella sua fascia di prezzo tra quelli recentemente rilasciati sul mercato: da sempre il produttore riesce a tirare fuori dal cilindro qualcosa di innovativo ed unico, e lo ha fatto già in alcuni precedenti modelli che portavano con sè la tecnologia di Marisilicon, la NPU (Neural Processing Unit) che consente di migliorare notevolmente le performance fotografiche dello smartphone sfruttando l'intelligenza artificiale.

Ho colto l'occasione di aver ricevuto il Reno 8 Pro nelle ultime settimane per provarlo un po', e non mi riferisco ad una recensione dal momento che è online già da alcune settimane curata nel dettaglio da Dario, soprattutto per quel che concerne l'ambito fotografico.

Focus sulla fotocamera di OPPO Reno 8 PRO

Le specifiche tecniche

Prima di parlarvi di come si comporta sul campo pratico l'OPPO Reno 8 Pro e le sue fotocamere, voglio darvi due dati tecnici importanti riguardo la formazione fotografica schierata in campo dal produttore cinese. Parto, in primis, dalla lente primaria che è il famoso Sony IMX766 da 50MP f/1.8, un sensore da 1/1,56″ dotato di messa a fuoco PDAF che, nonostante non sia il più recente lanciato sul mercato, grazie agli algoritmi di OPPO posso dire di averlo visto “ringiovanito” in questa configurazione.

Il sensore secondario è sempre prodotto da Sony, è l'IMX355 da 8MP f/2.2 grande 1/4″ che si occupa degli scatti ultragrandangolari; ultimo, un po' in sordina, è la lente GC02M1 di GalaxyCore da 2MP f/2.4 per gli scatti Macro.

Ciò su cui OPPO ha investito molto è certamente la parte frontale dove è stato inserito un sensore Sony IMX709 da 32MP f/2.4: anche lui non è una nuova conosocenza in casa OPPO, ma trattandosi di un sensore RGBW Quad-Bayer con autofocus, fa sempre piacere vederlo.

Prove sul campo

Andiamo a vedere nel dettaglio, però, quali sono le performance del super medio di gamma di OPPO; innanzitutto nonostante la presenza di Marisilicon l'applicazione fotocamera del Reno 8 Pro non porta nulla di diverso da qualsiasi altro smartphone dell'azienda già analizzato. NElla schermata principale ci sono racchiuse tutte le funzionalità standard mentre bisognerà recarsi su “altro” per poter sfruttare i video in movimento, la fotocamera Macro, scatti UltraHD e molto altro.

Voglio partire da alche foto scattate di giorno con soggetti ravvicinati, ma ovviamente sfruttando la lente principale da 50MP; questa cattura, in realtà, scatti da 12.5MP nei settaggi di default, ma è molto semplice apprezzare come queste foto siano ricche di dettagli, con dei colori ben bilanciati ed una buona nitidezza. Nelle tonalità più accese come il verde, ad esempio, ho notato delle performance migliori nella gestione dei colori. Ad ogni modo la caratteristica principale è l'immediatezza nello scatto: che siano condizioni semplici, o più complicate, il fattore comune è la velocità di scatto e messa a fuoco dello smartphone.

Reno 8 PRO, inoltre, è dotato di una modalità, come vi anticipavo prima, UltraHD: questa realizza scatti fino a 108MP, ma ad essere sinceri non ho notato concrete differenze se non nel peso dei file, nettamente maggiorato ma senza alcun concreto beneficio.

Lo zoom digitale che caratterizza queste fotocamere può raggiungere i 20x, ma francamente non lo consiglierei neppure al mio peggior nemico; la soglia di tolleranza per le foto con lo zoom è certamente 10x, soprattutto se volete realmente utilizzare lo scatto appena catturato. Forse scattare su un treppiede potrebbe migliorare lievemente i risultati con lo zoom digitale al massimo delle sue possibilità, ma resta abbastanza di nicchia il suo utilizzo.

La cosa che un po' stona in un contesto che, tutto sommato, ha davvero pochi difetti è senza dubbio la fotocamera grandangolare: è vero che siamo ormai abituati (anche se, onestamente, ci vorrebbe un cambio di gioco da parte dei vari player) a fotocamere ultrawide solo sufficienti, ma sul Reno 8 PRO questa mancanza si fa sentire.

Gli scatti sono caratterizzati tutti da una gestione delle luci molto differente dalla lente principale, oltre ad essere presente sempre un rumore di fondo che rovina, a volte inevitabilmente, gli scatti prodotti. Segue la stessa scia della lente ultra-wide ache quella macro, che reputo ingombrante, per cosi dire: avrei preferito di gran lunga un teleobiettivo, più che un obiettivo macro.

Le foto di notte sono sorprendenti; il livello di dettaglio è molto alto e la nitidezza è ottima. Non mi ha convinto in tutti i contesti la gestione dei colori che, in certi casi, tende ad andare un po' in crisi e a virare eccessivamente sul verde, ma sono scenari molto rari perchè generalmnente in modalità notturna si comporta piuttosto bene.

A tal proposito posso dirvi che la modalità notte, qui, è automatica: vi accorgete in autonomia quando si attiva, in quanto aumenta i tempi di scatto e di esposizione, con conseguente necessità di rimanere fermi per ottenere uno scatto di qualità. Con la ultrawide di notte i irulstati non sono eccezionali, risultano forse un po' troppo “morbidi” e privi di dettaglio.

Tra le parti migliori di questo comparto fotografico mi tocca menzionare sicuramente la lente selfie: come anticipato è un sensore da 32MP e seppur gli scatti finali siano da “soli” 12MP la qualità dei colori, la definizione e la gamma dinamica fanno da padroni in queste foto scattate da OPPO Reno 8 Pro. Ciò che fa la differenza è la lunghezza focale da 21mm che consente delle inquadrature più ampie in caso di più persone nello scatto, ma tramite un apposito toggle si può anche “restringere” il campo, ma il risultato è una foto croppata che perde tutte le (buone) caratteristiche che prima vi ho esaltato.

In definitiva le prestazioni di OPPO Reno 8 PRO sono convincenti, e lo sono al di là di quello che i suoi competitor nella stessa fascia di prezzo sono in grado di fare. E' sorprendente il lavoro che l'azienda è riuscita a fare in termini di ottimizzazione software grazie anche alla NPU Marisilicon: sono evidenti, infatti, le differenze con il modello Reno 8 che, pur montando le stesse lenti, non ottiene risultati neanche lontanamente paragonabili.

E a voi? Come sembrano gli scatti di questo Reno 8 PRO?