Si avvicina il fatidico giorno e come ogni anno è già tempo di pensare a cosa mettere sotto l'albero. Non solo smartphone, console, giochi e altri prodotti tech: le offerte di dicembre riguardano tantissime categorie e questa può essere l'occasione giusta per rinnovare il proprio “compagno di pulizie”. Eccovi una selezione dei migliori aspirapolvere senza fili e robot per far splendere la vostra casa oppure per il regalo di Natale perfetto!

I migliori aspirapolvere e robot da regalare a Natale

La nostra selezione si apre subito con un prodotto stellare: Dreame L10s Ultra è il robot aspirapolvere che avete sempre sognato. Si tratta di una soluzione premium, quindi per un regalo importante oppure per portarvi a casa l'alleato definitivo per le pulizie. Il robottino aspira lo sporco e lava i pavimenti ed è dotato di una dock di svuotamento che rende l'utilizzo ancora più semplice.

Grazie alla potenza di aspirazione di 5.300 PA è possibile pulizie qualsiasi superficie (anche i tappeti) in modo accurato e non aggressivo; il rilevamento degli ostacoli 3D consente di avere una panoramica completa dell'ambiente e di mappare la casa al meglio, evitando imprevisti. Non manca il supporto ad Alexa, Siri e Google Assistant.

Tra i nomi dedicati alle pulizie spuntano anche due prodotti evergreen: si fanno apprezzate per il rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando di Proscenic P11, aspirapolvere senza fili da 26.000 PA, e di Ultenic U10 Pro (soluzione ancora più potente). Bando alle ciance, eccovi le migliori idee regalo per Natale per aspirapolvere e robot!

