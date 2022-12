Huawei Xmas Sales: per Natale, smartphone, tablet, laptop e altro a metà prezzo!

Il Natale è alle porte e siete ancora alla ricerca del regalo perfetto da mettere sotto l'albero di qualcuno a voi caro? Nessun problema, ci pensa Huawei con gli Xmas Sales! Fino al prossimo 28 dicembre, potrete acquistare i migliori prodotti dell'ecosistema Huawei ad un prezzo scontato fino al -50%! Smartphone, auricolari, laptop, monitor, smartwatch e chi più ne ha più ne metta, ecco le migliori offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire!

Le migliori offerte Huawei per il Natale

Fino al prossimo 28 dicembre, acquistate un nuovo prodotto dell'ecosistema Huawei approfittando di uno sconto fino al -50%! Sono in corso gli Xmas Sales del colosso cinese, con offerte e sconti su tanti dispositivi tra smartphone, laptop, tablet, smartwatch, monitor e auricolari.

La super promo prevede anche una serie di articoli proposti nella formula flash sale, quindi da aggiudicarsi in tempo ad un prezzo ancora più basso per un periodo di tempo limitato. I prodotti in vendita rapida vengono aggiornati ogni 72 ore, per cui vi consigliamo di monitorare regolarmente il sito ufficiale di Huawei per non perdervi le migliori offerte.

Alcuni dei prodotti in offerta fino al 28 dicembre includono HUAWEI Mate 50 Pro, il modello di punta della serie dal design elegante e dalle incredibili prestazioni fotografiche. Tra le caratteristiche principali troviamo un display OLED 1.5K da 6.74″ con refresh rate da 120 Hz, il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 ed un sensore principale da 50 MP con OIS. Questo smartphone è disponibile al prezzo di 1.199€ con la possibilità di ottenere le HUAWEI FreeBuds Pro 2 o le uniche HUAWEI FreeBuds Lipstick con l’aggiunta di 1,99€.

Tra i vostri buoni propositi per l'anno nuovo rientra anche l'adottare uno stile di vita più sano? Allora che ne dite di monitorare i vostri progressi con uno smartwatch o una smartband? Gli Xmas Sales di Huawei propongono diversi indossabili in promozione, ma noi vi segnaliamo Watch D, l'ultimo smartwatch lanciato dal produttore cinese ed il primo con certificazione medica, per un monitoraggio completo della vostra salute e delle vostre prestazioni fisiche! Fino al 28 dicembre, questo dispositivo è disponibile al prezzo di 399€ con la possibilità di ottenere in regalo la bilancia smart HUAWEI Scale 3 e tre mesi di abbonamento a Huawei Health.

O ancora, se state pensando di acquistare o regalare un laptop per una esperienza di intrattenimento ancora più coinvolgente e che sia di supporto anche per il vostro lavoro o per lo studio, sappiate che HUAWEI MateBook D16 i5 è disponibile al prezzo scontato di 799,99€. Si tratta di un ottimo laptop con display IPS Full HD da 16,1″ con processore Intel Core di 12a generazione, 16 GB di RAM Dual Channel e ben 512 GB di storage interno.

Se siete dei gamer incalliti, invece, potreste optare per un monitor che vi farà godere di un'esperienza di gioco migliore, come HUAWEI MateView GT 34″ SE, disponibile al prezzo scontato di 379,99€.

Ma non finisce qui! Acquistando dallo Store ufficiale Huawei, infatti, otterrete la spedizione gratuita del vostro ordine in soli 1/2 giorni lavorativi, e se preferite rateizzare il costo del prodotto potrete farlo tranquillamente e senza interessi con Klarna, il servizio che vi permette di pagare i vostri acquisti in 3 mesi!

Le offerte continuano sullo Store ufficiale di Huawei con smartwatch, auricolari, tablet e altri dispositivi disponibili ad un prezzo scontato! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il