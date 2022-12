Sono arrivate le offerte di Natale GeekMall: più acquisti e più risparmi!

GeekMall festeggia il Natale con tantissime offerte e sconti che durante il mese di dicembre ci aiuterà a completare i regali da mettere sotto l'albero risparmiando fino a 300€! Maggiore sarà la nostra spesa, maggiore sarà il risparmio grazie ad alcuni coupon ad uso limitato.

Risparmia con le offerte di Natale di Geekmall

Tra le offerte più ghiotte troviamo sicuramente quella dedicata al Proscenic 850T, robot da pulizia in grado di offrire un'aspirazione di ben 3000 Pa. Dotato di un serbatoio per la sporcizia da 500 millilitri e sistema di navigazione intelligente, questo robot offre una grand autonomia grazie alla batteria da 2600 mAh.

Proscenic 850T può essere vostro al prezzo di 139,99€ sfruttando il codice sconto su Geekmall che trovate qui sotto.

CalmDo CD-AF25EU, invece, è una friggitrice ad aria extra-large che offre una capienza di ben 25 litri. Il design ricalca le forme dei tipici forni a microonde, ma questa friggitrice elettrica è dotata di una griglia a 4 strati per cucinare più pietanze contemporaneamente. Con una potenza di 1800W, i vostri piatti saranno pronti in men che non si dica, con un'attenzione in più alla linea.

Grazie all'offerta di Geekmall, CalmDo CD-AF25EU può essere vostra al prezzo di 129€ sfruttando il codice sconto che trovate in basso.

Sappiamo tutti che la mobilità elettrica sta guadagnando sempre più popolarità nelle nostre città, quindi perché non munirsi di un nuovo monopattino elettrico? Ad una prima occhiata il Bogist M5 Pro potrebbe sembrarvi una bicicletta, ma è in realtà un monopattino con sellino!

La batteria da 11 Ah e il motore da 500W sono sufficienti a garantire un'autonomia di 40 Km ad una velocità massima di 40 Km/h. Grazie a Geekbuying e al suo codice sconto, Bogist M5 Pro può essere vostro al prezzo di 454.99€.

Chiudiamo la nostra carrellata di offerte consigliate con il sempreverde ILIFE V9e: robottino aspirapolvere dotato di un serbatoio pattumiera da 700 millilitri e sistema ciclonico avanzato. Grazie all'aspirazione da 4000 Pa, questo robot è in grado di pulire a fondo il pavimento di un intero appartamento, con un'autonomia di 110 minuti fornita dalla batteria da 2400 mAh.

Con la promozione natalizia di Geekmall potrete far vostro ILIFE V9e al prezzo di 84.99€, sfruttando ovviamente il codice sconto che trovate qui sotto.

Per tutte le altre offerte di Natale di Geekmall vi lasciamo alla pagina ufficiale, dove troverete tantissimi sconti e coupon che vi aiuteranno a risparmiare sugli ultimi regali.

