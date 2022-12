Nel caso non vi fosse bastato nè Black Friday nè il Cyber Monday a svuotarvi le tasche, ci pensa adesso il Natale ad aggravare (ma si fa per dire, suvvia!) la situazione: Honor è il primo tra i brand che ha lanciato la sua pagina dedicata agli sconti e alle offerte molto succose di alcuni bundle molto interessanti, che potrebbero farci chiudere un occhio e cocncederci l'ultimo regalo (dell'anno!).

I migliori dispositivi di HONOR in offerta per Natale!

Tutte le offerte sono valide sul sito HiHonor dall'1 al 31 Dicembre, salvo dove diversamente indicato e salvo esaurimento scorte (soprattutto in caso di Bundle).

Honor 70 con Earbuds 3 Pro in bundle

Proprio lui: il più interessante in assoluto è l'Honor 70, un dispositivo che personalmente ho provato e con cui è scattata la scintilla, davvero amore a prima vista. Honor 70 è uno smartphone completo, a partire dal design molto elegante che non rinuncia, però, alla praticità: lo schermo a doppia curvatura, inclusa la back cover posteriore, rende il dispositivo facile da impugnare e comodo da utilizzare, nonostante le dimensioni piuttosto generose.

In più Honor 70 si contraddistingue per un fantastico display OLED da 6.67″ pollici con risoluzione FullHD+ e copertura colore DCI-P3 al 100%; inutile dirvi che è uno schermo con velocità di aggiornamento fino a 120Hz. Un grosso passo in avanti per Honor su questo modello è stato fatto sul fronte fotografico: le funzionalità di immagine sono state, infatti, riprogettate da zero con un notevole aumento qualitativo, soprattutto grazie al nuovo sensore Sony IMX800 di grandi dimensioni, 1/1,49″ pollici ed apertura f/1.9.

Nella nostra recensione completa, inoltre, abbiamo ampiamente discusso delle chicche più interessanti di questo prodotto ma soprattutto nel nostro focus fotografico trovate un approfondimento sulle implementazioni software di cui Honor 70 è dotato per sfruttare al massimo le sue potenzialità in campo foto.

Al prezzo di listino, che variava da 549 a 599 a seconda dei tagli di memoria, Honor ha tagliato ben 50 euro: ok, i più attenti ricorderanno che è lo stesso prezzo del Black Friday, ma attenzione perchè stavolta incluso nel prezzo con Honor 70 8/128GB a 499€ potrete anche avere un paio di cuffie Earbuds 3 Pro del valore commerciale di 199,90€, ma solo fino al 21 Dicembre. Allo scadere dell'offerta, o in caso di esaurimento scorte prima del previsto, il bundle comprenderà le Earbuds 2 Lite.

Nel caso voleste acquistare, invece, Honor 70 nel taglio di memoria 8/256GB al costo di 549,90€ in bundle potrete avere l'Honor Watch GS3 del valore commerciale di 169,90€.

Honor Magic 4 Pro

Honor Magic 4 Pro, invece, è per gli utenti che non vogliono scendere a compromessi, in nessuno scenario. Con lui Honor ha definitivamente completato la sua line-up, offrendo ai suoi clienti una vasta possibilità di scelta per tutti i gusti e soprattutto per tutte le tasche. Il design è futuristico, soprattutti se siete amanti dei dispositivi “curvi”, a mio dire una spanna superiori ad altri in quanto a praticità e comodità di utilizzo.

Il display, qui, è eccezionale: OLED LTOP da 6.81″ pollici, refresh rate fino a 120Hz e certificazione HDR10+ e colori da primo della classe. Qualcosa di sorprendente, davvero, sopra ogni altro smartphone di Honor visto anche in passato.

Anche sul fronte prestazionale lui non ci fa mancare nulla: Snapdragon 8 Gen 1, il miglior SoC sulla piazza per il momento, che offre stabilità e prestazioni. Molto buona l'ottimizzazione del software di Honor che riesce a tenere sotto controllo le temperature di questo mostro di potenza prodotto da Qualcomm.

Il fiore all'occhiello dell'Honor Magic 4 Pro è rappresentato soprattutto dal comparto fotografico: nel caso vi foste persi il nostro approfondimento, vi invito a recuperarlo perchè questo smartphone merita davvero di essere analizzato più da vicino. A dirigere i giochi, tuttavia, c'è un sensore principale da 50MP f/1.8 che garantisce scatti con un'ottima luminosità ed un buon grado di dettaglio, in praticamente quasi tutti gli scenari. Anche la grandangolare è da 50 megapixel, seppur utilizzi un sensore più piccolo: questa rappresenta un passo in avanti per Honor, soprattutto se consideriamo che i competitor su questo aspetto restano ampiamente in coda a guardare.

Honor Magic 4 Pro sarà in offerta fino al 31 Dicembre al prezzo di 799,90€ anzichè i 1099,90€ previsti dal prezzo di listino; al momento non è previsto alcun bundle, ma vi consiglio di tenere sotto controllo la pagina di acquisto perchè potrebbero esserci delle novità last minute.

Honor MagicBook Series

Tutti caratterizzati da un design estremamente curato, costruiti in lega di alluminio e dotati delle ultime CPU di AMD, Ryzen serie 5: parliamo ovviamente degli Honor MagicBook, in versione da 14, 15 e 16 pollici adatti alle esigenze di tutte le tipologie di utenti. Oltre al fattore dimensionale, che può essere decisivo nella scelta finale prima dell'acquisto, ci sono alcuni aspetti che differenziano i notebook di casa Honor e che è giusto analizzare.

Honor MagicBook 14 e 15 sono dotati della cpu AMD Ryzen™ 5 5500U 6 core con clock da 2.1GHz fino a 4GHz, 8GB di memoria RAM DDR4 a 3200 MHz e 256GB di storage;

sono dotati della cpu AMD Ryzen™ 5 5500U 6 core con clock da 2.1GHz fino a 4GHz, 8GB di memoria RAM DDR4 a 3200 MHz e 256GB di storage; Honor MagicBook 16, invece, è dotato di una CPU più performante, l'AMD Ryzen™ 5 5600H 6 core con clock da 3.3GHz fino a 4.2GHz, 16GB di memoria RAM DDR4 a 3200MHz e 512GB di storage

Fatte le dovute precisazioni, i dispositivi della serie Honor MagicBook avranno un prezzo in offerta fino al 31 Dicembre:

Honor MagicBook 14: in offerta a 499,90€ anzichè 649,90€

anzichè 649,90€ Honor MagicBook 15: in offerta a 549,90€ anzichè 799,90€

anzichè 799,90€ Honor MagicBook 16: in offerta a 699,90€ anzichè 849,90€

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il