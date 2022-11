Trasformate lo smartphone in una termocamera con FLIR One Edge Pro

Alcuni smartphone rugged, specie quelli più recenti, sono già dotati di termocamera integrata, consentendo così all'utente di ottenere delle mappe di temperatura delle superfici esposte ed inquadrate. Può essere una funzionalità utile, soprattutto in ambiti scientifici e militari. Ma chi vuole sbizzarrirsi con una termocamera deve necessariamente acquistare uno di questi smartphone rugged, rinunciando – per la maggior parte dei casi – ad uno stile sobrio e a funzionalità più avanzate garantite da un più comune smartphone? Non proprio, potreste affidarvi ad un accessorio esterno collegabile allo smartphone, come FLIR One Edge Pro.

FLIR One Edge Pro è la termocamera che si collega allo smartphone

FLIR ha presentato One Edge Pro, la nuova termocamera che può essere collegata allo smartphone, permettendoci di ottenere delle mappe di temperatura anche se il dispositivo in possesso non offre di base questa funzionalità. La termocamera sfoggia un design compatto e decisamente portatile, che lo rende perfetto da portare in borsa o nello zaino.

FLIR One Edge Pro offre una risoluzione di 160 x 120 pixel e una modalità MSX che sovrappone i dati ricavati dall'immagine a luce visibile (ovvero quella catturata dalla fotocamera digitale) per semplificare la lettura delle immagini termiche. In altre parole, ogni volta che si scatta una foto, vengono acquisite contemporaneamente sia un'immagine termica che un'immagine a luce visibile. Il software estrae gli elementi chiave dell'immagine visibile (come contorni, parole, numeri e altri dettagli ad alto contrasto) e li aggiunge all'immagine termica. In questo modo, si conferisce una maggiore definizione all'immagine e risulta più semplice capire cosa si sta osservando.

La termocamera FLIR One Edge Pro sarà disponibile a partire dal prossimo 10 Novembre al prezzo di 550$ e potrà essere acquistata sia sul sito ufficiale del produttore che su Amazon. Dal momento in cui altri prodotti FLIR sono già arrivati in Italia, non si esclude la possibilità che anche questa new-entry possa in qualche modo essere acquistabile anche nel nostro Paese. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

