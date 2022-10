Meizu si lancia anche nel mondo delle webcam

Per la prima volta nella sua storia, Meizu ha deciso di immettersi anche nel mercato delle webcam lanciando la nuova Lifeme Smart Camera Pro. È una videocamera per PC in grado di registrare e trasmettere in 4K grazie all'implementazione di un sensore fotografico da 48 MP. Una soluzione di prestigio per chi vuole un'alta qualità dell'immagine per le proprie videoconferenze: andiamo a scoprire i dettagli.

Meizu Lifeme Smart Camera Pro: una webcam 4K con sensore Sony da 48 MP

Meizu ha deciso di arricchire la linea Lifeme, dedicata interamente al lifestyle, con la nuova Smart Camera Pro, una piccola webcam dal corpo cilindrico dotata di una clip per l'aggancio al monitor oppure al display del PC portatile. Questa webcam utilizza un sensore Sony IMX581 da 48 MP, con un angolo di visione a 107° ed una risoluzione massima per la registrazione di 4K e 30 fps. Il sensore è accompagnato da un chip ISP ad alte prestazioni che garantisce una migliore profondità della scena.

La webcam offre anche sistema microfonico in grado di registrare il suono fino a 7 metri di distanza con un raggio di 360°. Il dispositivo, inoltre, può riconoscere e filtrare automaticamente i rumori, in modo da ottenere un audio più pulito da parte di chi sta parlando. Tra le altre funzioni annovera anche il tracking di persone e oggetti, una modalità per le conferenze a più persone e la modalità panoramica.

Lanciata ufficialmente in Cina, Meizu Lifeme Smart Camera Pro è disponibile ad un prezzo di 699 yuan, circa 100€.

