MBlu (Meizu Blue Charm) ha già un sub-brand lifestyle: ecco Lifeme

Il ritorno del brand Blue Charm, affiliato a Meizu, ha fatto sicuramente chiacchierare e non poco gli utenti cinesi. Ma quello che sicuramente attira l'attenzione è la scelta di creare già un sub-brand lifestyle di MBlu (nome ufficiale della nuova Meizu Blue Charm), cioè Lifeme.

MBlu (Meizu Blue Charm): ecco i primi prodotti Lifeme

Cosa porterà quindi il nuovo brand partner sul mercato? Incentrato sul lifestyle o meglio, sull'ecosistema, vedremo prodotti pensati per la casa ma anche per la quotidianità, sia tecnologica che non. Infatti, Lifeme comprende sia due speaker Bluetooth di diversa fattura, sia un power bank ma anche uno scaldamani portatile, un ombrello ed uno zaino.

Insomma, un'inversione di rotta rispetto ai dispositivi consumer come gli smartphone o il tablet che si pensa che MBlu possa portare sul mercato. Altri prodotti, secondo Lifeme, arriveranno poi in seguito sul mercato.

Per Meizu non è sicuramente una situazione inedita in questo settore. Oltre alla stessa Blue Charm, quasi un anno fa è stato lanciato Lipro, dedicato all'illuminazione smart della casa e soprattutto compatibile con HarmonyOS di Huawei. Non sappiamo se Lifeme e MBlu avranno una distribuzione Global, ma sicuramente resta una visione interessante da parte di Meizu.

