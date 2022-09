5 gadget di Xiaomi che ti semplificheranno la vita

Devo farvi una confessione: lo so, probabilmente sarò contro corrente, ma ormai da tempo apprezzo Xiaomi più per i suoi prodotti extra-smartphone. Il brand cinese è ormai un consolidato produttore di dispositivi IoT, ma anche di accessori prodotti per le più disparate necessità, come lampade, purificatori, cacciaviti, e addirittura gonfiatori.

Per questo, quando Hekka mi ha proposto di scegliere alcuni prodotti da testare per realizzarci un video, sono stato molto felice di poter puntare a dispositivi che non fossero strettamente connessi con gli smartphone ma che, allo stesso tempo, mi sarebbero potuti essere molto utili nella vita di tutti i giorni.

5 gadget di Xiaomi che ti semplicheranno la vita

Xiaomi Desk Lamp 1S

Iniziamo con la Xiaomi Desk Lamp 1S, un prodotto di illuminazione del brand che, integra delle funzionalità smart. Si tratta di una lampada da scrivania di design, che si appoggia su una base circolare ed è caratterizzata da un corpo molto sottile alla cui estremità sono stati posizionati dei LED. Tutto il dispositivo è realizzato in plastica bianca, ad eccezione dell'unico cavo a vista che è di colore rosso.

I LED riescono ad emettere un fascio di luce che può arrivare a 300 lumen e sono totalmente dimmerabili, fino all'1% della potenza, grazie ad un controller circolare posizionato sulla base della lampada con il quale, tra le altre cose, si potrà anche accendere e spegnere.

Sempre con il controller, ed in maniera analoga di quanto succede con la lampada da monitor di Xiaomi, con la Xiaomi Desk Lamp 1S tenendo premuto la rotella e ruotandola, sarà possibile regolare la temperatura di colore della luce, che può variare tra i 2700 ed i 6500 K.

Ma non finisce qui: la Xiaomi Desk Lamp 1S integra anche un modulo WiFi con il quale si potrà connettere alla rete senza fili e potrà essere gestita tramite Xiaomi Home oppure tutti gli assistenti digitali.

Xiaomi Night Light 2

L'ultimo prodotto di illuminazione che ho testato è la Xiaomi Night Light 2: avreste mai immaginato che il brand cinese producesse anche lampade per la notte? Perché in soldoni, di questo si tratta, ma è sempre un prodotto che ha quel “tocco” di Xiaomi difficile da trovare in dispositivi analoghi di altri brand.

Può essere regolata in due tonalità, neutra e calda, ed in tutta sostanza ha due modalità di funzionamento che differiscono tra loro in base alla potenza della luce. Ma la sua peculiarità è il supporto a cui è collegata, che la rende molto dinamica nell'utilizzo: può essere utilizzata sia per illuminare delle zone di notte, anche al passaggio, che come lampada da lettura.

Il tutto è possibile grazie ad un supporto magnetico che ne permette un orientamento libero, e che ne permetterà un posizionamento praticamente universale. Può essere messa ad esempio su un comodino ed utilizzata per avere una luce tenue prima di addormentarsi, oppure può essere utilizzata come una tipica luce notturna.

Integra poi una fotocellula, che si può attivare o disattivare, con la quale la Xiaomi Night Light 2 si accenderà al rilevamento di un movimento (e solo quando è buio) e rimarrà attiva per circa 20 secondi prima di spegnersi. Purtroppo però, non si tratta di un dispositivo smart e non può essere controllata tramite Xiaomi Home.

Xiaomi Air Pump 1S

Passiamo ora a prodotti di utilizzo più pratico ed iniziamo con lo Xiaomi Air Pump 1S. Come potreste immaginare dal nome, si tratta di un compressore portatile decisamente versatile, che può essere utilizzato sia per gonfiare gli pneumatici di biciclette o monopattini elettrici, che per mettere a pressione le ruote di auto o moto.

Il compressore è in grado di raggiungere una pressione massima di 10 bar (oppure 150 PSI), ed è quindi più che sufficiente per un utilizzo domestico. Le modalità di gonfiaggio sono 5: libera con blocco manuale al raggiungimento della pressione, bicicletta, motociclo, automobile e pallone: le ultime danno la possibilità di impostare il livello di pressione desiderato, raggiunto il quale il gonfiaggio si bloccherà automaticamente.

Utilizzarlo è semplicissimo: una volta scelta la modalità di gonfiaggio o la pressione desiderata, baserà avvitare l'ugello all'oggetto che si vuole gonfiare e dare il via al processo premendo il tasto centrale: la rumorosità è rilevante, ma non è assolutamente eccessiva.

La batteria integrata nel compressore smart di Xiaomi è da 2000 mAh, ed ha un tempo di ricarica da 0 a 100 poco maggiore delle due ore. Secondo l'azienda, con una carica al 100% è possibile gonfiare un pneumatico di una bicicletta per otto volte prima che la batteria si scarichi completamente, sei volte quelle di una moto e 5 volte quelle di un'automobile.

Cacciavite di precisione elettrico Xiaomi

Il cacciavite elettrico di precisione di Xiaomi è un altro prodotto eccezionale. Realizzato con un corpo magnetico in alluminio anti-scivolo che assicura una presa sempre ben salda e precisa, viene gestito tramite due tasti con i quali si potrà avvitare o svitare in maniera precisa ed uniforme, ma è anche possibile operare manualmente per un controllo ancora più preciso della pressione e del processo di avvitamento in sé.

Quando non utilizzato potrà essere riposto in una cover in alluminio di ottima qualità che, aperta tramite uno scatto, include anche le 24 punte di precisione realizzate in acciaio S2 e disposte in spazi contrassegnati da immagini rappresentative delle stesse, per cui una volta utilizzate basta riporle al proprio posto e diviene quasi impossibile perderle.

La custodia presenta anche un magnetizzatore integrato grazie al quale magnetizzare i bit forniti per una migliore presa delle vite. Quando scarico, poi, il cacciavite elettrico può essere ricaricato mediante un qualsiasi alimentatore USB-C.

Insomma, si tratta di uno di quei prodotti tanto semplici quanto comodi, dei quali difficilmente si farà a meno una volta iniziati ad utilizzare.

Xiaomi Brushless Cordless Drill

L'ultimo, comodissimo, prodotto di cui ho pensato di parlarvi è lo Xiaomi Brushless Cordless Drill, un vero e proprio trapano e avvitatore a batteria, che integra un display avvolto da un controller circolare con il quale si potranno gestire tutte le funzionalità.

In termini di design e di stile siamo sui soliti binari di Xiaomi e sulla scia di altri modelli. Il dispositivo è caratterizzato da un corpo ed un'impugnatura, il tutto con un'elegante colorazione nera. Tramite il display si potrà visualizzare la modalità e la potenza di funzionamento, e grazie ad un tasto touch si potrà regolare anche la velocità di rotazione del trapano che, tra le altre cose, può funzionare anche in modalità a martello.

Lo Xiaomi Brushless Cordless Drill è animato da un motore brushless che, con una coppia che arriva fino a 30 Nm, è utilizzabile non solo per avvitare, ma anche per forare legno, cemento e ferro.

Come si intuisce dal nome, il dispositivo presenta funzioni smart: precisamente è in grado di regolare la coppia in base alla funzione in uso e ai materiali che si stanno forando. La batteria è un”unità da 2.000 mAh ricaricabile tramite Type-C: il tutto offre un'autonomia fino a 550 utilizzi alla massima potenza, secondo quanto dichiarato dall'azienda.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il