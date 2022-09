Samsung Galaxy Z Flip 3 e Fold 3 come i nuovi pieghevoli: in arrivo delle piacevoli novità

Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4, oltre a presentare tecnologie aggiornate, hanno introdotto importanti novità anche dal punto di vista delle funzionalità. Oggi abbiamo delle buone notizie da condividere con i possessori di un pieghevole Samsung: il produttore ha riferito che la maggior parte delle nuove funzionalità dei nuovi foldable saranno presto disponibili anche per i dispositivi meno recenti, Z Flip 3 e Fold 3 in primis. Nelle prossime ore, infatti, verrà distribuito l'aggiornamento One UI 4.1.1. Ecco le novità!

Le novità che arriveranno su Samsung Galaxy Z Flip 3 e Fold 3

Le novità più interessanti che verranno introdotte con One UI 4.1.1 sono le seguenti:

Una nuova barra delle applicazioni per passare rapidamente da un'app all'altra;

per passare rapidamente da un'app all'altra; Nuove opzioni per il multi – tasking , tra cui una nuova gesture a due dita grazie alla quale passare in modo istantaneo dalla modalità a schermo intero alle finestre pop-up o allo split screen; sarà anche diponibilità una nuova funzionalità multi-tasking drag and drop;

– , tra cui una nuova gesture a due dita grazie alla quale passare in modo istantaneo dalla modalità a schermo intero alle finestre pop-up o allo split screen; sarà anche diponibilità una nuova funzionalità multi-tasking drag and drop; Una nuova opzione fotocamera che mostrerà lo scatto sullo schermo esterno. In questo modo, sia chi scatta che il soggetto della foto possono vedere in tempo reale il risultato;

che mostrerà lo scatto sullo schermo esterno. In questo modo, sia chi scatta che il soggetto della foto possono vedere in tempo reale il risultato; Maggiore controllo dell'app fotocamera dallo schermo esterno. Sarà possibile scattare selfie ad alta risoluzione con la fotocamera principale cliccando sulla voce “selfie” dal display secondario;

dell'app fotocamera dallo schermo esterno. Sarà possibile scattare selfie ad alta risoluzione con la fotocamera principale cliccando sulla voce “selfie” dal display secondario; Si potrà passare in modo istantaneo dalla modalità Quick Shot a quella Flex mentre si scattano foto o video, così da passare da un'angolazione all'altra senza dover interrompere la ripresa;

a quella mentre si scattano foto o video, così da passare da un'angolazione all'altra senza dover interrompere la ripresa; Chiamate, risposte, messaggi e le principali impostazioni dello smartphone potranno essere facilmente gestite dalla Cover Screen.

Queste e tante altre funzionalità verranno rese disponibili ai vecchi pieghevoli Samsung tramite aggiornamenti software. Il primo aggiornamento verrà rilasciato per Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 e sarà gradualmente disponibile in tutto il mondo. Nelle prossime settimane, il download verrà esteso anche a Z Fold 2, Z Flip e Z Fold.

