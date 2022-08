Oukitel C31 è il nuovo budget phone maneggevole e colorato, a meno di 70€

Dopo il debutto del suo ultimo rugged, la compagnia cinese ha pensato bene di prendersi una pausa dagli smartphone ultra resistenti annunciando una novità per gli utenti in cerca di un dispositivo economico, ma dallo stile fresco e colorato. Oukitel C31 è il nuovo arrivato del brand e debutta con un rapporto qualità/prezzo invidiabile: andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, design e dove comprare l'ultimo budget phone!

Oukitel C31 è qui: stile colorato, buone specifiche ed un prezzo super

Il nuovo Oukitel C31 mette da parte resistenza e design aggressivo in favore di uno stile più “classico”, con un tocco di colore. Il budget phone debutta in tre colorazioni differenti e si presenta come una soluzione tutto sommato maneggevole (dallo spessore di 9.50 mm e 207 grammi di peso). Per quanto riguarda il display parliamo di un pannello da 6.5″ con risoluzione HD+ (1660 x 720 pixel) ed un notch a goccia nella parte superiore.

A muovere il piccolo di casa Oukitel abbiamo il processore Helio A22 di MediaTek, supportato da 3 GB di RAM e 16 GB di storage espandibile tramite microSD. La batteria è un'unità da 5.150 mAh, più che sufficiente per l'uso quotidiano del terminale: abbiamo infatti fino a 50 ore di chiamate, 60 di musica e circa 520 in stand-by (come riportato dalla stessa azienda).

Oukitel C31 è equipaggiato con una fotocamera principale da 13 MP ed un modulo selfie – alloggiato nel drop notch frontale – da 5 MP; non mancano feature come la modalità Pro, quella notturna e la possibilità di effettuare scatti bokeh.

Il nuovo budget phone debutta su AliExpress ad un prezzo da non sottovalutare. Dall'8 al 12 agosto Oukite C31 sarà disponibile all'acquisto in offerta lancio, al prezzo di soli 69.9$: decisamente un'occasione ghiotta se state cercando uno smartphone secondario super economico oppure se puntate ad un dispositivo basilare, per voi o per un vostro caro!

Articolo sponsorizzato.

