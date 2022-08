BMAX X14 Pro con Ryzen 5: al minimo storico li batte tutti

La scuola e l'università hanno sempre più necessità tecnologiche, quindi bisogna sapersi attrezzare in modo da non farsi trovare impreparati. E quale miglior prodotto se non il notebook BMAX X14 Pro, dotato di chipset Ryzen 5, che torna in offerta su Banggood grazie al nuovo codice sconto dedicato, stavolta al minimo storico. Il risparmio è assicurato!

Aggiornamento 14/08: il notebook low cost con Ryzen 5 torna in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa al prezzo minimo storico. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

BMAX X14 Pro: il nuovo notebook Ryzen 5 è in offerta con codice sconto su Banggood

Per conoscere bene questo laptop, bisogna partire dal suo display, un buon pannello IPS Full HD da 14.1″ 16:9, che permette di ovviare alle esigenze più comuni, con una copertura sRGB 100%. Andando all'hardware interno, abbiamo un'ottima soluzione AMD Ryzen 5-3450U, che si abbina alla GPU integrata Radeon Vega 8. Oltre a ciò, abbiamo anche 8 GB RAM DDR4 e soprattutto 512 GB SSD.

Non manca una comodissima tastiera retro-illuminata, ma anche 2 porte USB 3.0, una HDMI, un jack audio, un lettore di MicroSD e l'entrata di alimentazione per la buona batteria da 57 Wh. Presenti anche 4 speaker con due 2 camere acustiche ed una comoda webcam integrata. Il sistema operativo è ovviamente Windows 10. Immancabili Wi-Fi Dual Band e Bluetooth.

Il notebook BMAX X14 Pro torna nuovamente in offerta su Banggood, sempre con un codice sconto dedicato: il prezzo, essendo minimo storico, è davvero super e ovviamente non poteva mancare la spedizione gratis dall'Europa. Assolutamente imperdibile se cercate un low cost potente, affidabile ed economico! Di seguito trovate sia il link all'acquisto che il coupon da utilizzare per risparmiare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

N.B. – Per ottenere il prezzo indicato è necessario anche riscattare il coupon del 5% tramite questo link!

