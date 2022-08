Il lancio di Huawei Mate 50 è sempre più vicino: emergono dei nuovi dettagli

Ultimamente sentiamo sempre più spesso parlare degli smartphone Huawei della serie Mate 50. Grazie alle diverse certificazioni, possiamo già iniziare a tratteggiare un profilo dei tanto attesi flagship, facendo queste emergere alcune delle loro caratteristiche principali. Ora, Huawei Mate 50 ha ottenuto la certificazione 3C e dal documento ufficiale trapelano nuove informazioni relative alla tecnologia di ricarica.

Huawei Mate 50 ottiene la certificazione 3C

Un nuovo smartphone Huawei con codice modello DCO-AL00 ha di recente ottenuto la certificazione 3C. Dovrebbe trattarsi di Huawei Mate 50. Qualche giorno fa, uno smartphone con lo stesso codice modello è apparso nel database di TENAA, e si direbbe che sia proprio il dispositivo in questione. Insieme a lui, anche Mate 50 Pro e Mate 50 RS (Porsche Design) sono apparsi nel medesimo database.

La certificazione 3C lascia trapelare alcune informazioni sul prossimo smartphone, che a quanto pare sarà dotato di un caricabatterie da 66 W ma supporterà anche la ricarica a 40 W e a 10 W. Il documento conferma poi un altro dato, ovvero che Huawei Mate 50 (così come gli altri modelli della serie) saranno dotati di sola connettività 4G. Infine, altre caratteristiche note comprendono HarmonyOS 3.0, la più recente versione del sistema operativo proprietario di Huawei.

Si prevede che il lancio della nuova serie sia fissato al prossimo 7 settembre. Non ci resta che attendere per scoprire cosa ha in serbo Huawei per il suo pubblico.

