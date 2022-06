Amazon Key in Italia: arrivano le consegne quando non si è in casa

All'interno dell'ecosistema di servizi Amazon Prime, uno dei più intriganti (e controversi) si chiama Amazon Key e sta ufficialmente arrivando anche in Italia. Nell'autunno 2017, il colosso di Jeff Bezos annunciò una novità molto importante per il mondo dell'e-commerce, espandendo le possibilità legate alle consegne a domicilio. Quante volte vi è capitato di perdervi una consegna perché non eravate a casa? A me diverse volte, e ogni volta è una discreta seccatura perché magari l'oggetto che stavo attendendo mi serviva il prima possibile (o semplicemente perché avevo la scimmia di utilizzarlo).

Amazon Key debutta anche in Italia: ecco come funziona la consegna quando non si è in casa

Lo scopo di Amazon Key è proprio quello di ovviare a questa problematica, consentendo ai corrieri di entrare in casa e lasciare il pacco al suo interno. Il tutto in accoppiata al servizio di videocamere di sorveglianza in cloud che compongono il sempre più vasto ecosistema di dispositivi hardware di Amazon, in modo che l'utente possa tenere sotto controllo l'ingresso del corriere.

Di Amazon Key esistono tre versioni: In-Home, In-Car e In-Garage. Se la prima permette al corriere di lasciare il pacco in casa in autonomia, la seconda e la terza funzionano allo stesso modo ma nel bagagliaio dell'automobile o nel garage. Per ora in Italia arriva soltanto Amazon Key In-Home, e come spesso accade sarà un servizio limitato ad alcune zone scelte nella nazione. Si parte da Milano e Roma e non nell'intera città, dato che a essere selezionati sono circa 1.000 condomini gestiti attraverso la piattaforma partner Laserwall. Per chi non la conoscesse, è una bacheca digitale installabile nell'androne di un palazzo e con cui interfacciarsi ai servizi del quartiere: offerte dei negozi, informazioni, eventi e così via.

La sinergia con Laserwall sarà necessaria affinché il sistema integrato di videosorveglianza e accessi digitali permetta il corretto svolgimento delle consegne. Il corriere dovrà identificarsi e avrà accesso al condominio unicamente nel momento previsto per la consegna; per il momento non è stato specificato, ma ci sembra di capire che l'accesso riguarderà solo per l'androne e non la casa vera e propria. Amazon Key è un servizio accessibile solo per i prodotti elaborati da Amazon Logistics (niente Marketplace, quindi). Tuttavia, basta abitare in uno dei condomini abilitati per poterne usufruire e quindi non è necessario l'abbonamento Prime.

