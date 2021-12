Oggi è il giorno giusto per i regali di Natale con il Coupon eBay -15% sui prodotti dei vostri sogni

Ci siamo lasciati alle spalle il periodo del Black Friday ed è cominciato un altro momento particolarmente piccante, ossia quello dei regali di Natale. Tutti i principali store e i brand stanno dando il via alle rispettive iniziative promozionali (con occasioni da non perdere) ed ora tocca all'ennesima chicca: eBay ha lanciato l'evento Special Gift eDays con un Coupon dedicato e ha dato il via ad una valanga di offerte su cuffie e accessori Xiaomi, OPPO e Realme, smartwatch, prodotti di moda, elettrodomestici e tantissimo altro.

eBay Special Gift eDays, tante offerte per i tuoi regali di Natale: Xiaomi, Realme, OPPO, Amazfit e non solo!

Ma come funziona il nuovo Coupon eBay per i regali di Natale? La risposta è semplicissima: non dovrete far altro che utilizzare il codice sconto DIC21EDAYS sui prodotti delle categorie indicate da eBay. Il coupon permette di risparmiare il 15% (fino ad un massimo di 50€), è valido fino al prossimo 31 dicembre 2021 e può essere utilizzato massimo 4 volte per utente. Insomma, si tratta davvero di un'occasione ghiotta per risparmiare al massimo sui regali di Natale!

Di seguito trovate il link alla pagina dell'evento, dove troverete tutti i dettagli dell'iniziativa e le varie categorie dedicate.

Quindi, ricapitolando, il coupon eBay per l'evento Special Gift eDays è il seguente:

DIC21EDAYS valido fino al 31/12 4 utilizzi per utente -15% fino ad un massimo di 50€ spesa minima richiesta di 10€ valido sia su app che sito di eBay



Alcuni prodotti sono già disponibili al minimo storico e vengono proposti a prezzo strepitoso grazie a questo nuovo codice. Ecco una breve selezione di offerte da cogliere al volo. Non dimenticate di utilizzare il coupon DIC21EDAYS prima di procedere con il pagamento (per ottenere il prezzo indicato)!

Prima di lasciarvi, qui sotto trovate invece l'elenco delle categorie che beneficiano della promozione Special Gift eDays di eBay, compatibili con il nuovo codice sconto.

Le offerte imperdibili

L'abbiamo già evidenziato in vari punti, ma meglio essere pignoli: alcuni prodotti sono scesi ad un prezzo assurdo e l'occasione è irrinunciabile. Ecco una serie di offerta super, da cogliere al volo (specialmente se si tratta di prodotti che avete adocchiato aspettando il momento giusto). Ovviamente si tratta di sconti limitati, che potrebbero terminare da un momento all'altro (quindi siate rapidi).

Ora che abbiamo visto come funziona il nuovo evento di eBay non resta che darci dentro e passare ai regali di Natale: come già sottolineato all'interno dell'articolo, nel nostro canale Telegram dedicato allo store è presente la copertura completa della promo Special Gift eDays, con tutte le migliori occasioni!

