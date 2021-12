Il pieghevole OPPO sarà il protagonista dell’Inno Day 2021?

Senza starci a girare troppo intorno, è palese che OPPO sia ormai pronta a presentare al grande pubblico il suo primo pieghevole. Finora l'azienda si è limitata a guardare dall'esterno, con Samsung che ha prontamente cannibalizzato il mercato dei foldable ai danni di Xiaomi e Huawei. Ma pare ormai scontato che il 2022 sarà l'anno in cui anche altri competitor si affacceranno su questo settore, a partire da OPPO che sembra la prima in fila, in tal senso. Dico questo perché fra pochi giorni si terrà l'OPPO Inno Day 2021, la conferenza dove “Inno” sta per “Innovation” e durante la quale vedremo mostrate le novità più futuristiche da parte della compagnia.

OPPO Inno Day 2021 è alle porte: quali novità aspettarsi?

Per esempio, alla conferenza del 2019 si parlava di fotocamera sotto allo schermo, mentre a quella del 2020 di elettrocromia, di occhiali AR ma soprattutto assistevamo alla presentazione di OPPO X. E proprio come avvenuto con quest'ultimo, anche agli OPPO Inno Day 2021 dovremmo avere un nuovo esponente per la categoria dei form factor atipici. Manca ancora una conferma ufficiale, ma i teaser pubblicati dalla società non lascerebbero spazio a dubbi.

Visitando il sito ufficiale, si può notare come OPPO abbia cambiato il sottotitolo dato al nome dell'evento. Se prima era “Unfold the future“, adesso troviamo un più generico “Reimaging the future“: semplice errore, svista o manovra di marketing voluta? Insomma, sembrerebbe tutto pronto alla presentazione di quello che si vocifera potrebbe chiamarsi OPPO Find N. Appuntamento al 14 e 15 dicembre, quindi, per la due giorni che ci permetterà di scoprire cosa bolle in pentola di OPPO.

