Amazfit PowerBuds: le cuffie TWS sportive scendono ad un prezzo mai visto!

Dopo il lancio durante il CES 2020, il via alle vendite sullo store ufficiale e i vari sconti, finalmente le cuffie true wireless Amazfit PowerBuds scendono al minimo storico grazie a questo nuovo codice sconto targato AliExpress. E c'è anche la spedizione direttamente dall'Europa!

Le Amazfit PowerBuds sono in offerta con codice sconto su AliExpress

Le cuffie Amazfit PowerBuds sono la prima soluzione TWS del brand cinese ed arrivano con una serie di caratteristiche di tutto rispetto. Si tratta infatti di una soluzione premium votata allo sport, con tanto di un sensore PPG per il monitoraggio della frequenza cardiaca. Ovviamente non manca la certificazione IP55, così come la riduzione del rumore di fondo ENC, mentre il corpo offre i controlli touch. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

Le cuffie TWS Amazfit PowerBuds scendono al miglior prezzo di sempre su AliExpress, grazie ad un nuovo codice sconto. Non dimenticate di riscattare anche il coupon venditore, presente nella pagina del prodotto (subito sotto il prezzo). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

