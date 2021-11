Addio Xiaomi Wear, arriva la nuova app Xiaomi Sport

C'era una volta Mi Fit, l'app a cui si è sostituita la più recente Xiaomi Wear e (in Cina) Xiaomi Health, ma adesso è arrivato il turno di Xiaomi Sport. La compagnia ha annunciato la creazione di una nuova app dedicata per l'utilizzo dei dispositivi indossabili e tutta l'attività fisica con essi monitorata. Un elemento indispensabile per il consolidamento dell'ecosistema degli wearable, che nel caso di Xiaomi sappiamo comporsi di numerose smartband e smartwatch, anche a marchio Redmi.

Xiaomi Sport è la nuova app dedicata al monitoraggio della propria attività

Dopo il succitato passaggio da Mi Fit a Xiaomi Wear, la prima cosa che viene da chiedersi è: perché questo ennesimo passaggio a Xiaomi Sport (anche detta Xiaomi Sport Health)? Sulla base di quanto dichiarato e mostrato dalla compagnia, la nuova app è sostanzialmente l'unione delle app Wear e Health. E direi finalmente: penso che chiunque sarà concordo nel dire che avere due app anziché una è un qualcosa di superfluo e decisamente evitabile. Molto meglio avere un singolo software tramite il quale monitorare tutto il monitorabile. Per il resto, Xiaomi Sport non dovrebbe introdurre novità, riproponendo le funzioni che già troviamo all'interno di Xiaomi Wear e Health. Ciò significa sia la possibilità di gestire i parametri di smartwatch e smartband, ma anche il monitoraggio dell'attività sportiva e dei dati salutistici.

Resta da vedere la disponibilità di questa nuova Xiaomi Sport, perché al momento l'annuncio riguarda solo la Cina. Attualmente l'app è in fase di beta testing e lo sarà fino al prossimo 12 dicembre, mentre il debutto in pianta stabile avverrà il 31 dicembre. È altamente plausibile che la sua disponibilità venga estesa anche al territorio Global, ma attendiamo una conferma al riguardo.

