Amazon Fire TV Stick 4K Max straccia Mi TV Stick in sconto del 40%

Rendere il TV smart per accedere ai contenuti streaming è diventata una prerogativa di tanti utenti. E questo compito è reso più facile dai dispositivi compatti e senza fronzoli come può essere la nuova Amazon Fire TV Stick 4K Max, ora in super offerta al minimo storico che la fa costare quanto la rivale Xiaomi Mi TV Stick offrendo molto di più.

Amazon Fire TV Stick 4K Max: il lettore multimediale più potente in offerta al minimo storico

Come si compone la TV Stick più potente di Amazon? Oltre a mantenere delle forme compatte, tipiche degli altri prodotti della gamma, ma sono l'hardware interno ed il telecomando che cambiano tutto e la rendono probabilmente la scelta più interessante sul mercato. Infatti, si parte da una CPU Quad-Core a 1.8 GHz, con 2 GB RAM e 8 GB di storage e già questo la pone in posizione di vantaggio rispetto al modello di Xiaomi, che come “vantaggio” (relativamente) potrebbe avere solo il sistema operativo Android TV.

Il supporto al Dolby Atmos, ma soprattutto all'HDR, al 4K, al Wi-Fi 6 (primo dispositivo della gamma a supportarlo) e la modalità Live View, rendono la Fire TV Stick 4K Max uno dei lettori multimediali più completi possibile. Sul telecomando è presente il tasto per accedere ad Alexa, ma anche ai principali contenitori streaming come Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music, oltre a tutti i comandi utili.

Trovate quindi la Fire TV Stick 4K Max al mega prezzo di 38.99€, minimo storico per il prodotto, rispetto ai 64.99€ (sconto del 40%) di listino, senza dimenticare tutta la garanzia e la rapidità della spedizione Amazon.

