Snapdragon 8 Gen 1 non teme MediaTek: nuovo record Antutu

Pare che il nuovo Dimensity 9000 non sarà il solo a infrangere la barriera del milione su Antutu e a fargli compagnia sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 1. A differenza della rivale taiwanese MediaTek, Qualcomm non ha ancora presentato ufficialmente il suo nuovo capostipite. Ma ormai è soltanto questione di giorni prima di scoprire quali saranno le novità introdotte dal chipmaker americano. L'evento è fissato a cavallo fra novembre e dicembre, periodo in cui scopriremo di che pasta sarà fatto questo Snap 8 Gen 1.

Il record Antutu sarebbe stato infranto dallo Snapdragon 8 Gen 1

Nel frattempo, un leaker ha ben pensato di aizzare la folla postando un presunto screenshot di un benchmark Antutu eseguito proprio con lo Snapdragon 8 Gen 1. Come anticipato, anche il nuovo SoC Qualcomm sarebbe in grado di superiore il milione di punti sulla piattaforma di benchmarking. Un salto in avanti notevole ma programmato: se si considera la media di 860.000 punti dello Snapdragon 888, ciò significherebbe un aumento di circa il +15%. Tuttavia, considerando la media di 660k del precedente Snapdragon 865, già la serie 888 portava con sé un maggiore aumento del +25%.

Come al solito, i numeri di per sé non ci raccontano molto e bisognerà vedere all'atto pratico quali saranno le migliorie dello Snapdragon 8 Gen 1. Si prospettano aumenti corposi per le performance della GPU, senza contare l'introduzione dei nuovi core Cortex-X2 e la rinnovata architettura v9 per la CPU. Inoltre, ci auguriamo che il processo produttivo a 4 nm di TSMC possa risolvere i problemi di surriscaldamento degli attuali SoC Qualcomm di fascia alta.

