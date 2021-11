Moto Edge 30 Ultra avrà la selfie camera con più MP al mondo

Era da tempo che non c'era hype per uno smartphone Motorola, cioè quel Moto Edge 30 Ultra che sembra sarà il primo top di gamma di nuova generazione. Solitamente questo traguardo era da attribuire a Xiaomi, che quasi sempre è la prima azienda a inaugurare la nuova annata di top di gamma con il suo modello. Ma a quanto pare, Xiaomi 12 non dovrebbe essere il primo a essere presentato con il prossimo arrivo di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. Fresco di record Antutu, il SoC high-end non sarà l'unica caratteristica inedita introdotta da Motorola.

Moto Edge 30 Ultra (Edge X) avrà due sensori inediti nel comparto fotografico

A parlarne è direttamente Chen Jin, general manager della divisione mobile di Motorola Cina (che ricordiamo è di proprietà di Lenovo dal 2014). Come da egli affermato, Moto Edge 30 Ultra avrà un comparto fotografico tutto nuovo, comprensivo di due sensori mai visti prima su uno smartphone. Il primo è l'OmniVision OV50A, cioè quello che dovrebbe essere il sensore principale del comparto posteriore, un sensore da 50 MP con dimensioni di 1/1,55″. Non certo una dimensione record, se si considera che ci sono in circolazione smartphone come Xiaomi Mi 11 Ultra con sensore da 1/1,12″,

Il secondo, quello più impressionante sulla carta, è l'OV60A, cioè il sensore da 60 MP che prenderà posto nella selfie camera. Sarà interessante vederlo all'azione, con pixel da 0,61 μm che immaginiamo saranno “fusi” mediante Pixel Binning.

In tutto ciò, Motorola dovrebbe fregare un altro record a Xiaomi: sarebbe lei la prima a portare la fotocamera da 200 MP su smartphone. Resta da capire quale sarà il primo modello a montarla, visto che non sarà il prossimo top di gamma Moto Edge 30 Ultra ma ne riparleremo nel 2022.

