Tutti pronti per il freddo con il giubbotto riscaldante Xiaomi Cotton Smith

Il freddo inizia ad entrare nelle nostre giornate e quindi c'è bisogno di coprirsi con un bel giubbotto. E se fosse anche riscaldante? Come nel caso del giubbotto riscaldante Xiaomi Cotton Smith, ora in offerta su Banggood con codice sconto ad un super prezzo.

Codice sconto Xiaomi Cotton Smith: il giubbotto riscaldante in offerta su Banggood

Come si può vedere, lo stile è quello del giubbotto bomber, imbottito con piuma d'oca grigia al 90%, completato dal cappuccio, maniche elastiche, chiusura zip e tessuto esterno impermeabile. Ma è la funzione riscaldante a fare da padrone, visto che grazie ai pannelli integrati all'interno in grafene, semplicemente cliccando il tasto, è possibile riscaldare il giubbotto fino a 50 °C, così da poter affrontare le giornate più fredde.

L'intramontabile giubbotto riscaldante di Xiaomi & Cotton Smith scende ad un prezzo super su Banggood, grazie al nuovo codice sconto dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Singles Day con ledell'anno dagli