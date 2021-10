Windows 10 e Office, la licenza a vita a 10€ e 19€ con gli sconti fino al 91%

Il 5 ottobre 2021 avverrà lancio ufficiale di Windows 11, la nuova versione del sistema operativo di Microsoft. Chi è già in possesso di una licenza ufficiale di Windows 10, il passaggio alla nuova versione sarà gratuito e se ne siete sprovvisti, non c’è momento migliore di questo per acquistare al minor prezzo possibile una licenza a vita di Windows 10. Sia che abbiate un vecchio computer con Windows 7 o stiate assemblando un nuovo PC il consiglio è quello di sfruttare le super offerte di VIPkeysale, che vi garantisce una licenza a vita del sistema operativo e di conseguenza l’aggiornamento alla nuova versione in maniera totalmente gratuita.

Ecco come acquistare la licenza a vita di Windows 10 e Office con prezzi a partire da soli 10€ su VIPkeysale

Grazie all'offerta di oggi di VIPkeysale potrete acquistare di una chiave di licenza perennemente valida ad un costo davvero accessibile e, in caso di qualsiasi problema, VIPkeysale vi garantisce un periodo di 30 giorni dalla data di acquisto per avere una licenza sostitutiva. E prima di spiegarvi come acquistare, vi illustriamo l’offerta dello store.

-30% con il coupon esclusivo VIPGC

Tutto quel che dovete fare è cercare la licenza software che fa al caso tuo e quindi sfruttare il coupon VIPGC prima che scada (entro il 15 ottobre 2021!).Tale codice va applicato nella sezione “Codice promozionale”, che porterà quindi il prodotto ad avere un ulteriore sconto del 30% sul prezzo già scontato, per un totale scontato del 91%.

Una volta applicato, potete quindi avviare il pagamento, scegliendo uno dei metodi disponibili tra cui PayPal. Effettuato il pagamento, otterrete la vostra licenza Windows 10 e per attivarla, vi basterà andare in Impostazioni, poi subito dopo nella scheda “Attivazioni” e infine in “Cambia codice product key”, che vi permetterà di accedere al percorso di attivazione dove dovrete inserire il codice ottenuto.

Perché queste licenze costano così poco?

Sicuramente i prezzi imbattibili di VIPkeysale su software di solito costosi e non facilmente reperibili in sconto ci può far chiedere come sia possibile. Il tutto è presto detto: VIPkeysale non fornisce la scatola con licenza, codice di attivazione e supporto fisico per l’installazione che di solito si trova acquistandola altrove, ma si va a risparmiare i costi portando al cliente la sola la chiave di attivazione, che è quella che serve per rendere la versione di prova dei software Microsoft in una versione completa e soprattutto a vita.

