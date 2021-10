Ulefone Armor 14 è il nuovo smartphone ultraresistente con una super batteria

La compagnia cinese continua a sfornare smartphone ultraresistenti e ancora una volta si tratta di una soluzione perfetta per essere maltrattata, con una batteria capiente ed un prezzo abbordabile: Ulefone Armor 14 debutta su Banggood e – ovviamente – non poteva mancare un'offerta dedicata al nuovo rugged phone.

Ulefone Armor 14: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo rugged phone

Design e display

Il nuovo arrivato in casa Ulefone debutta con un display da 6.52″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) ed un notch a goccia per la selfie camera da 16 MP. Il terminale arriva con un look aggressivo e urbano, essendo realizzato con materiali adatti alla sua natura di rugged phone.

Infatti, trattandosi di uno smartphone ultraresistente, Ulefone Armor 14 è dotato delle certificazioni IP68/IP69K e MIL-STD-810G: si tratta quindi di un dispositivo resistente all'acqua, alla polvere, agli urti e alle temperature estreme. Presente all'appello anche un lettore d'impronte digitali, posizionato di lato (integrato nel pulsante di accensione).

Scheda tecnica

Per quanto riguarda il comparto tecnico del nuovo rugged, Ulefone Armor 14 è dotato di un chipset MediaTek Helio G35, supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile. Oltre ad essere un dispositivo resistente si tratta anche di un battery phone di tutto rispetto, grazie alla presenza di un'unità da ben 10.000 mAh. Inoltre non manca il supporto alla ricarica da 18W e quello per la ricarica wireless fino a 15W.

Il comparto fotografico si basa di un triplo modulo composto da un sensore da 20 MP, una lente macro da 2 MP ed un sensore dedicato dalla profondità di campo. Lato software è presente Android 11 mentre le funzionalità utili troviamo sia il GPS che l'NFC per i pagamenti contactless.

Ulefone Armor 14 – Prezzo, disponibilità e offerte

Il nuovo smartphone ultraresistente Ulefone Armor 14 ha debuttato ufficialmente in queste ore ma è già disponibile all'acquisto in offerta lampo ad un prezzo abbordabile. Di seguito trovate il link all'acquisto direttamente dallo store Banggood: se non riuscite a visualizzare correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

