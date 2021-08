Non perdete il ventilatore smart di Xiaomi in errore di prezzo su Amazon

Se cercate un po' di refrigerio e siete appassionati della compagnia di Lei Jun, allora il ventilatore smart Xiaomi Smartmi Fan 2S non può mancare di certo nella vostra collezione, specialmente se in offerta lampo su Amazon ad un prezzo super!

Xiaomi Smartmi Fan 2S vi salva dal caldo estivo, senza l'ingombro dei fili e con oltre 100 velocità

Design minimale, batteria integrata da 2.800 mAh (e quindi nessun ingombro con i fili), 100 velocità disponibili, rotazione da 140°: queste sono solo alcune caratteristiche del ventilatore smart di Xiaomi. Il dispositivo è perfetto contro la calura estiva ed è in grado di coprire fino a 14 metri di distanza; il tutto avviene in modo “silenzioso” grazie alla rumorosità fino a 31.5 dB. Immancabile il controllo remoto tramite l'app Mi Home.

Il ventilatore smart Xiaomi Smartmi Fan 2S è disponibile in offerta lampo su Amazon, tramite il box in basso. Visto il prezzo super accessibile è molto probabile che si tratti di un errore o di un'offerta temporanea, quindi se siete interessati affrettatevi! Se non visualizzare correttamente il box in basso, provate a disattivare ADBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu