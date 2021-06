SwitchBot Contact e Motion Sensor rendono la casa smart in totale relax

L'idea di avere una casa intelligente è qualcosa che piace a molti, specie se consideriamo alla comodità che donano i vari prodotti. E SwitchBot è uno dei brand più attivi al fine di incentivare lo smart home, come con i nuovi sensori Contact Sensor e Motion Sensor, ad un prezzo davvero competitivo.

I nuovi sensori di contatto e movimento permettono di attivare determinate funzioni intelligenti ai vari accessori ed elettrodomestici casalinghi, semplicemente aprendo la porta oppure passandoci accanto. Prendendo ad esempio lo SwitchBot Contact Sensor, applicandolo alle porte di casa, permette di accendere le luci, oppure di attivare il condizionatore, ma anche di spegnerlo una volta che siamo fuori casa.

Se lo si piazza poi su elettrodomestici come il frigorifero oppure di una stanza qualsiasi, tramite applicazione riceveremo una notifica al fine di sapere se è stato aperto qualcosa o meno. Per poter utilizzare in questa maniera il sensore, è necessario avere uno SwitchBot Bot (che rende intelligente gli interruttori), l'Hub Mini ed uno speaker con Alexa, così da poter attivare il tutto anche tramite voce.

Passando invece al sensore di movimento SwitchBot Motion Sensor, esso si attiva semplicemente al nostro passaggio, quando siamo in soggiorno oppure in bagno al fine di accendere le luci quando serve. Lo stesso inoltre può fare una volta seduti sul divano. Il tutto ovviamente sempre corredato all'Hub Mini, al Bot e alla SwitchBot Curtain.

I nuovi SwitchBot Motion e Contact Sensor sono quindi disponibili sullo store del brand all'ottimo prezzo di 21.02€, che li rende davvero interessanti per l'uso completo dei prodotti smart home. A questo link potete acquistare sia il sensore di movimento e sia quello di contatto.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu