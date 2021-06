Come sbloccare la modalità a 90 Hz sugli smartphone Xiaomi

Se avete uno degli smartphone Xiaomi dotati di schermo a 120 Hz o superiore, potreste esservi accorti della mancanza di una modalità a 90 Hz. Fra 2019 e 2020, il lancio della serie Redmi K30 prima e di quella Mi 10 dopo hanno significato l'introduzione degli schermi ad alto refresh rate nel catalogo Xiaomi. Da allora, la quasi totalità degli smartphone ha abbandonato lo standard dei 60 Hz, ad oggi rimasto confinato quasi esclusivamente alla fascia low-cost. Tuttavia, la gestione del refresh rate è un argomento delicato, dato che alzare la frequenza di aggiornamento dello schermo ha un impatto sul consumo energetico. Proprio per questo, ci sono smartphone in grado di regolarlo in maniera automatica in base all'utilizzo dello smartphone.

Niente opzione a 90 Hz? Come sbloccarla sugli smartphone Xiaomi

Al contempo, però, ci sono vari smartphone Xiaomi che hanno uno schermo a 120 Hz ma che non offrono la possibilità di impostarlo a 90 Hz. Un limite della MIUI, in quanto ci sono altri dispositivi che permettono di farlo. Ed è un peccato, perché magari qualcuno potrebbe preferire far girare lo schermo a 90 Hz anziché 120 per avere sì più fluidità ma impattando meno sull'autonomia. Andando in “Impostazioni/Display/Frequenza di aggiornamento“, potete soltanto scegliere solo fra 60 e 120 Hz. Questo vale per dispositivi quali Xiaomi Mi 11i, Mi 11X, Redmi Note 10 Pro, K40, POCO F3 e X3.





Fortunatamente c'è comunque una possibilità di forzare la modalità a 90 Hz, grazie ad un metodo facilmente attuabile e che non richiede alcuna operazione di modding. La prima cosa che dovete fare è scaricare l'app SetEdit (Settings Database Editor) dal Google Play Store. Una volta scaricata, apritela e scrollate fino in basso per trovare la voce “user_refresh_rate“. Cliccate su di essa, poi su “Edit value” e cambiate il valore in “90” (anziché i “60/120” che dovreste trovare).







In questo modo, avrete forzato la modalità a 90 Hz sullo schermo del vostro smartphone Xiaomi. Per verificare che tutto sia andato correttamente a buon fine, potete verificare direttamente dal succitato menu “Impostazioni/Display/Frequenza di aggiornamento“. Se la procedura è andata a buon fine, ecco che dovreste visualizzare la voce “90 Hz“.

In questo modo, potrete far girare la frequenza di aggiornamento del display del vostro smartphone a 90 Hz. Per tornare ai normali 60 o 120 Hz, vi basta semplicemente andare in “Impostazioni/Display/Frequenza di aggiornamento” ed impostare uno dei due livelli presenti di default.

