Facebook, WhatsApp, Instagram down: problemi a tutte e 3 le app | 11 giugno

Facebook Inc. non potrebbe avere un problema più grosso di quello che sta accadendo in queste ore. Infatti, sono numerose le segnalazioni di down di Facebook, Instagram e WhatsApp, che non funzionano e sembrano dare effettivi problemi.

Facebook, WhatsApp e Instagram down: ecco perché non funziona nessuna di queste app

Leggendo ciò che riporta Down Detector, con segnalazioni prontamente arrivate anche sull'altro social Twitter, i problemi ravvisati dagli utenti su Facebook, WhatsApp e Instagram riguardano l'invio e la ricezione di messaggi, il log in e l'avvio dell'applicazione, ma anche tutte le funzioni presenti nelle varie applicazioni e piattaforme web con percentuali intorno al 70%.

Nel caso di crash, potrebbe essere semplicemente necessario re-installare l'applicazione di Facebook, WhatsApp e Instagram, ma è molto probabile che Facebook, Inc. stia tentando di sistemare tutto l'ecosistema digitale tramite i suoi server. In ogni caso, le domande che più si fanno gli utenti in questo momento sono “Perché Facebook non funziona?” “Perché Instagram non funziona?” “Perché WhatsApp non fa inviare messaggi?”.

Molto probabile però che questo non riguardi necessariamente tutti gli utenti, ma un impatto così ampio in tre applicazioni e siti web come Facebook, Instagram e WhatsApp può portare molti problemi di comunicazione, come succede anche se una sola di queste non funziona. Voi state riscontrando questi problemi? Fatecelo sapere nei commenti.