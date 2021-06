L'arrivo di HarmonyOS su dispositivi di elettronica di consumo ha cambiato il volto e l'interesse in merito a questo software. E infatti, anche le app compatibili con il sistema operativo di Huawei sono già tante, rendendo HarmonyOS più pronto del previsto.

HarmonyOS: 4 milioni di sviluppatori a lavoro e già 134.000 app compatibili

Huawei ha chiamato a raccolta sviluppatori da Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente, Africa, America Latina e ovviamente Cina raggiungendo l'adesione di 4 milioni di addetti ai lavori. Questo ha già portato alla compatibilità di ben 134.000 applicazioni per HarmonyOS, sebbene la strada sia ancora lunga. Il brand inoltre ha fissato un bonus da 1 milione di dollari USA al fine di incentivare e migliorare le risorse a disposizione degli sviluppatori.

L'obiettivo è portare a compimento nel minor tempo possibile il parco app funzionanti con i HMS Core 6.0, ma anche con un supporto completo a Huawei Cloud ed un miglioramento della Cloud Synergy proprio tra gli sviluppatori. Queste le parole di Liu Dongfang in merito: “Con l'aiuto di Huawei HMS Global Application Innovation Competition, Huawei spera di stimolare il potere innovativo degli sviluppatori di applicazioni globali e portare più scenari completi di app e di servizi intelligenti e innovativi“.

Insomma, l'impegno di Huawei è tangibile e si sta delineando sempre di più un prospetto molto interessante che già si palesa dai prodotti come i nuovi MatePad arrivati anche in Italia, oltre che degli accessori come i nuovi Watch 3, che nel tempo capiremo se potranno definirsi veri concorrenti dei corrispettivi di Android e iOS.