Il live streaming, negli ultimi anni, è diventato un lavoro concreto, sempre più impegnativo e comprensivo di accessori da utilizzare. Ma senza componenti di livello non si fa molta strada e quindi un kit come il Vidlok Live Stream Kits può essere la soluzione per streamer principianti ed esperti.

Vidlok Live Stream Kits: tutto sul set per streamer

Ma cosa comprende quindi il Vidlok Live Stream Kits? Anzitutto, è presente un controller DSP, che si presenta molto completo grazie al sistema Dual Channel, un sampling a 16-bit, che può essere utilizzato sia in casa che fuori, essendo anche molto leggero (580 grammi). Sono presenti inoltre ben 4 manopole e 27 pulsanti dedicati. Non mancano poi 5 leve per la regolazione, mentre per la connettività abbiamo 4 ingressi USB per comunicazione digitale, ricarica e trasmissione in diretta. Per l'audio abbiamo invece 4 ingressi jack per accompagnamento, strumenti musicali, cuffie, auricolari e microfono. Infine, è possibile collegarlo tramite Bluetooth.

Passando poi al microfono, abbiamo una struttura con grata in metallo anti-interferenza ideale per le registrazioni, oltre ad un'interfaccia a 3 pin per una trasmissione sonora migliore. Non manca in più un efficiente condensatore di livello studio. Passando alle specifiche tecniche, abbiamo una risposta in frequenza di 20Hz-20kHz, una sensibilità di 38+/-2db(0db=1V/Pa at 1kHz) ed un'impedenza in uscita di 200Ω+/-30%(at 1kHz), mentre quella di carico è di ≥1000Ω. Il livello di rumore equivalente è di 17 dbA, mentre la massima pressione sonora è da 136dB (a 1kHz≤1% T.H.D). Il rapporto segnale-rumore è di 77 dB.

Infine, oltre agli attrezzi sonori, abbiamo nel Vidlok Live Stream Kits un Ring Light molto interessante con un anello luminoso da 10″ dotato di 3 supporti per smartphone e cavo USB. La composizione di LED è composta da 120 pezzi SMD 2835. La temperatura del colore è regolabile poi dai 2.700 ai 5.500K, i lumen arrivano a 80 lm/W, l'ampiezza del raggio di luce è da 120° e può sorreggere persino il controller DSP.

Insomma, non manca proprio nulla ad un kit che può rendere le trasmissioni live più semplici e di qualità e che Vidlok mette insieme in un'offerta importante.

Articolo Sponsorizzato.

