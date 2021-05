Tra i brand specializzati nei battery phone, troviamo sicuramente Oukitel. Ed è questo il focus su cui si concentra il nuovo Oukitel K15 Plus, dalle specifiche tecniche particolari ed un prezzo invitante.

Oukitel K15 Plus: tutto sul nuovo battery phone entry-level

Design e specifiche tecniche

Guardando al design, ci troviamo di fronte ad un classico rugged phone rinforzato e dai motivi geometrici che danno una sensazione di resistenza. Passando poi alle specifiche tecniche, partiamo da un display, abbiamo un pannello HD+ (1600 x 720 pixel) con trattamento anti-graffio da 6.52″ e aspect ratio 20:9 con drop notch. Guardando all'hardware, troviamo un chipset MediaTek Helio A22, coadiuvato da una GPU PowerVr GE. Quanto alla memoria, sono presenti 3 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile fino a 256 GB.

Il lato fotocamera vede 3 sensori, con quello principale da 13 MP, un sensore di profondità da 2 MP ed uno VGA. Per la selfie camera c'è invece un sensore AI da 5 MP. Il clou lo troviamo poi per la batteria, in quanto si tratta di un modulo da ben 10.000 mAh, ricaricabile a 18W. Molto interessante il fatto che Oukitel K15 Plus può rendersi utile anche come power bank per altri dispositivi. Presente Android 10, Bluetooth 5.0, NFC e supporto Dual SIM.

Oukitel K15 Plus – Prezzo e disponibilità

Dove comprare quindi questo Oukitel K15 Plus? Se siete interessati, potete trovarlo sullo store di AliExpress al convincente prezzo di 77.44€, a questo link, che viene riservato ad un numero limitato di utenti che lo acquisteranno entro il 20 maggio 2021. Per tutte le altre info vi rimandiamo al sito ufficiale.

Articolo Sponsorizzato.

