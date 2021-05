La necessità di avere una casa sempre più intelligente e controllabile da remoto è cresciuta in maniera esponenziale. Per questo, esistono brand specializzati nello smart home come SwitchBot, che permette di comprare il suo switch intelligente Bot a meno di 1 euro e noi vi spieghiamo come.

Come comprare SwitchBot Bot a meno di 1 euro

Tutto bello, ma che procedura seguire? In realtà è molto semplice, questo perché SwitchBot attiva l'iniziativa “$1 Club” per tutti i nuovi clienti. Attenzione però ad essere nuovi clienti che non hanno mai né visitato il sito del brand negli ultimi 30 giorni e che non abbiano mai acquistato dallo stesso. Per la prima condizione, in ogni caso, potete aggirarlo (come indicato stesso da SwitchBot) entrando da Incognito. Una volta assicuratovi di questo, dovrete registrarvi con la vostra mail.

Fatto anche questo, vi permetterà di ottenere quindi lo sconto che dovrete selezionare al checkout dopo aver messo il Bot nel carrello, così da poterlo acquistare a 0.82€. Veramente molto semplice e comodo. Ricordiamo che quest'iniziativa è valida solo fino al 10 giugno 2021 e che le spedizioni sotto i 90.20€ hanno necessità di spese di spedizione di 8.20€.

In ogni caso, resta un'offerta molto vantaggiosa che vi farà risparmiare circa 20€ sul prezzo originale e rendere la vostra casa smart con molto poco. Trovate tutti i dettagli a questo link.

Articolo Sponsorizzato.

