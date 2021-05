Tema Nero scomparso da Facebook? Ecco come riaverlo

Da qualche ora, gli utenti Facebook stanno lamentando la scomparsa del Tema Nero, anche conosciuto come Tema Scuro. Da quando gli smartphone AMOLED hanno preso il sopravvento nel mercato Android ed iOS, gli sviluppatori delle app hanno ben pensato di sfruttarli al meglio. La tecnologia OLED, infatti, permette di avere uno schermo con nero assoluto, potendo spegnere singolarmente ogni pixel del pannello. In questo modo, il display consuma meno batteria e gli occhi ringraziano, dato che le schermate nere affaticano meno l'occhio rispetto a quelle bianche.

Un bug di Facebook fa scomparire il Tema Scuro, ma c'è una soluzione

Facebook è una delle app più diffuse in assoluto al mondo, pertanto il Tema Nero è stato ben accolto dalla sua utenza. Tuttavia, in queste ore un bug ha fatto scomparire questa modalità di visualizzazione, riportando la precedente schermata a tinta bianca.

Gli stessi sviluppatori di Facebook hanno confermato il disservizio: “Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere a determinate funzionalità sull'app Android di Facebook. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile“. Ed infatti già questa mattina alcuni utenti hanno segnalato il ritorno alla normalità, ma c'è chi ancora non ha riottenuto il Tema Nero. Proprio per questo, vi voglio spiegare alcuni metodi che potrebbero aiutarvi a ripristinarlo.

Pulisci dati e cache dell'app

Prima di tutto, ecco la prima cosa da fare per provare a riavere il Tema Nero scomparso da Facebook. Premetto che, a seconda di qualche smartphone, i passaggi da seguire potrebbero leggermente differire, ma la procedura è la stessa.

Tieni premuto sull'icona dell'app Facebook

Seleziona “Informazioni app“

Cerca le voci “Cancella dati” e “Svuota cache“





A questo punto, aprite l'app di Facebook, effettuate nuovamente l'accesso e potreste già così veder ricomparire il Tema Nero. In caso contrario, fate così:

Apri l'app Facebook

Clicca sul tuo avatar in alto a destra

Scorri in basso e seleziona “Impostazioni e privacy“

Clicca su “Modalità sfondo nero“

Seleziona la voce “Attiva“

Personalmente ho risolto in questo modo. Ma se non fosse così nel vostro caso, ecco come procedere.

Come far comparire l'opzione Tema Scuro

Come vi ho appena spiegato, nell'app Facebook c'è un'apposita opzione che permette di abilitare manualmente il Tema Nero. Ma nel vostro caso potrebbe non comparire: se così fosse, ecco cosa fare:

Vai sulla pagina Facebook sul Google Play Store

Scorri in basso e clicca su “Partecipa al programma beta“

Nel caso fosse disponibile, aggiorna l'app sempre da questa pagina Play Store

Tieni premuto sull'icona Facebook e vai nelle informazioni app

Come sopra, cancella i dati e pulisci la cache

Apri l'app e riesegui il login

Se non comparisse ancora, chiudi l'app dalla schermata delle app recenti e riaprila

Installa una versione precedente

Andando nelle informazioni dell'app, posso vedere che nel mio caso ho installata la versione 319.0.0.39.120 dell'app di Facebook. Trattandosi di un bug comparso di recente, un modo per farlo scomparire e riavere il Tema Nero è prendere una vecchia versione dell'app. Secondo le segnalazioni, quella utile è la 317.0.0.38.119, che potete scaricare ed installare manualmente (ma prima disinstallate quella che avete).

Forza il Tema Nero con le Opzioni Sviluppatore

Se nemmeno così il Tema Nero vi ricompare su Facebook, c'è un'ultima opzioni a cui potersi affidare. Ecco come procedere:

Vai nelle info software del tuo smartphone Android

Clicca ripetutamente sulla voce “Versione build” per abilitare le Opzioni Sviluppatore

Vai in “Opzioni sviluppatore”





Queste sono alcune delle soluzioni che potete utilizzare per riavere il Tema Nero a bordo dell'app Facebook. Se nessuna di queste procedure vi ha risolto il problema, allora dovete necessariamente attendere che il tema Facebook risolva il bug e rilasci un fix pubblico.

